La UCLM y la asociación ADAO continuarán su colaboración en el campo de las enfermedades genéticas

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Asociación para la Difusión de Avances Oncológicos (ADAO) han renovado el convenio que mantiene activa el Aula de Creación y Difusión de Conocimientos en Investigación en Enfermedades Genéticas, centrada en la divulgación de los últimos avances tanto en materia de oncología como otros estudios relacionados con la medicina genómica y su traslación a la práctica clínica. El Aula contará con una aportación económica de 15 000 euros para el próximo año.

El Aula de Creación y Difusión de Conocimientos en Investigación en Enfermedades Genéticas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) prorroga sus actividades en virtud del acuerdo de renovación suscrito hoy en el Campus de Albacete entre la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González; y el presidente de la Asociación para la Difusión de Avances Oncológicos (ADAO), José Luis Sánchez. Esta colaboración, vigente desde 2019, tiene como principal objetivo fomentar la formación, investigación y divulgación científica en el ámbito de las enfermedades genéticas y oncológicas.

El Aula UCLM–ADAO desarrolla anualmente actividades de difusión científica, formación especializada y encuentros con profesionales de la salud e investigadores, impulsando el acercamiento del conocimiento biomédico a la sociedad y contribuyendo al fomento de vocaciones científicas en el ámbito de las enfermedades genéticas. en el marco del Aula UCLM-ADAO se ha participado en estudios sobre nuevos extractos naturales con actividad frente a células madre tumorales.

La renovación del convenio contempla un incremento de la financiación hasta los 15 000 euros que aportar ADAO, reafirmando así su compromiso con la difusión de los avances científicos y con el impulso del talento investigador en la UCLM.