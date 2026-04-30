La doctoranda de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Irene García Baeza ha sido la ganadora del IX certamen “Tesis en Tres Minutos” (3MT®) 2026, que hoy ha celebrado su fase final en el Campus de Albacete con un total de doce participantes.

Tras celebrar un amplio programa de actividades, los doce finalistas del certamen, en el que han estado representadas todas las áreas del saber, comenzaban a exponer sus trabajos, dando paso a la decisión final del jurado, que proclamó como ganadora de la presente edición del 3MT a Irene García Baeza, doctoranda de Criminología, por la exposición de su trabajo: “La justicia debe ser accesible: el facilitador procesal como instrumento de inclusión”.

Los dos segundos premios han sido para Tomás Olivo Martins de Passos, del programa de doctorado en Investigación Sociosanitaria y de la Actividad Física, con la investigación “El fruto de dormir bien”, y para Jaime Rubio Sanz, del doctorado en Ciencias de la Salud, por su trabajo “Buscando el interruptor en tu propia casa”.

La dotación de los premios es de 900 euros para el primero y de 600 euros para cada uno de los segundos clasificados.

Finalmente, el premio del público, con una cuantía de 300 euros y otorgado por votación popular entre los participantes en la actividad, ha recaído también en Tomás Olivo Martins de Passos.

De forma previa al acto, el rector de la UCLM, Julián Garde, recordó que el objetivo del concurso es fomentar la capacidad de comunicar la investigación mediante un lenguaje accesible en este tiempo reducido de tres minutos, explicando que se trata de presentar un resumen claro de los principales logros alcanzados durante los años de trabajo investigador y, especialmente, de “trasladar al alumnado de educación secundaria el impacto que dichas investigaciones tienen o que pueden llegar a tener en la vida cotidiana”.

Asimismo, destacó la fortaleza de los estudios de doctorado en la institución académica, señalando que actualmente hay 1700 estudiantes matriculados, una cifra que calificó como “fantástica” y que, previsiblemente, constituye un récord para la UCLM. Precisó también que este volumen de doctorandos se distribuye en un total de 20 programas de doctorado, de los cuales once son propios y nueve se desarrollan de forma interuniversitaria.

Por su parte, la directora de la Escuela Internacional de Doctorado -EID- de la UCLM, María Ángeles Davia, indicó que esta iniciativa constituye “un ejercicio de retórica para los estudiantes, pero también de transferencia de conocimiento a la sociedad”. En este sentido, destacó que, desde el inicio de su formación, el alumnado investigador no solo se dedica a hacer ciencia y a generar nuevo conocimiento, sino que también “debe aprender a comunicarlo a la sociedad, ya que, de lo contrario, su utilidad es mucho más pequeña”, dijo.