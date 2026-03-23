'Sonrisas de cuento' alcanza su décima edición de la mano de Onda Cero Albacete

Onda Cero Albacete arranca la décima edición de su acción solidaria "Sonrisas de Cuento". Este año, todos los libros infantiles y juveniles que se recojan, irán destinados a la Asociación APANDAH.
Asociación Apandah
Apandah es una organización formada principalmente por familias cuyo objetivo es apoyar a niños y adolescentes con TDAH y a su entorno. Apandah trabaja cada día para mejorar la vida de estos menores, acompañando a sus familias y formando a los profesionales que los rodean.
Su principal misión es que nadie se sienta solo o juzgado, por lo que busca construir un entorno de comprensión, apoyo y herramientas reales que permitan avanzar con confianza. Además, ofrece información, orientación y asesoramiento tanto a padres como a profesores, así como apoyo psicológico y educativo mediante talleres y actividades. Todo ello contribuye a favorecer el desarrollo personal, social y académico de las personas con este trastorno y a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
¿Dónde llevarlos?
Trae tus libros a nuestra emisora en Plaza del Altozano 3, tercero izquierda de 9 a 14:00 horas o llévalos a los puntos de recogida en:
- Fafarmacia 24 horas
- Librería Popular
- Administraciones Caballero
- Centro Comercial Imaginalia
- Pinturas Nieto en calle Rosario
- Clínica Oftalmológica Miranza (en horario comercial).
La campaña estará en marcha hasta el 31 de mayo.
Colaboradores
Ayuntamiento de Albacete, Diputación de Albacete, Globalcaja, Arcos, Champinter Sociedad Cooperativa, Centro Avanzado de Odontología Belmonte, Toyota Autoalba, AG Ingenieros, Albafrio, Construcciones y Reformas Rosan, Neumáticos Cipri, Administraciones Caballero, Clínica Oftalmológica Miranza, Centro Comercial Imaginalia, Librería Studio de Villarobledo, Clínica nuestra Señora del Rosario HLA, Decoletaje la Precision, Bodegas Don Octavio, FaFarmacia Albacete 24 Horas, Clínica MÍE Medicina integral y estética, RES, Farmacia-Ortopedia y Centro Auditivo García-Cifo, Pinturas JAFER, Bodegas Don Octavio, Autoescuela Jaguar, Popular Libros, Pinturas Nieto, Talleres Rubens, Solar World Stain y Onda Cero Albacete.