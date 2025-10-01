Seleccionada la empresa encargada de la obra de la Avenida Julio Carrilero

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la clasificación de ofertas dentro del proceso de licitación de las obras de remodelación integral y renaturalización de la Avenida Julio Carrilero, una de las actuaciones de mejora urbana más importantes de los últimos años.

El alcalde Manuel Serrano ha informado que el órgano de gobierno, siguiendo los criterios técnicos de la Mesa de Contratación, “ha analizado las cuatro ofertas presentadas a este concurso público, y considera que la mejor oferta es la presentada por la empresa Urdecon S.A., con una puntuación de 92.86, siendo la más ventajosa para el Ayuntamiento desde el punto de vista de la calidad y del precio”.

La obra se adjudicará cuando la empresa seleccionada aporte la documentación precisa, y desde ese momento comenzará a correr el plazo de diez meses previsto para culminar los trabajos.

El coste total de las obras a adjudicar será 2.665.548,26, un 13% inferior al precio máximo de licitación. Cabe recordar también que Aguas de Albacete está ya ejecutando de manera previa la renovación de redes de alcantarillado y suministro de agua en la zona, con un coste previsto de 1.100.000 euros.

El alcalde ha recordado que la actuación afecta a 500 metros “de una de las arterias principales de la ciudad, desde la Avenida Ramón Menéndez Pidal al Recinto Ferial para enlazar con Hermanos Jiménez, además de intervenir en 100 metros de las calles Pozo y Diego de Alarcón para una remodelación profunda de toda la zona”.

El Ayuntamiento ha informado a la FAVA y a las asociaciones de vecinos de los barrios Feria y El Pilar de un proyecto que, según el alcalde, “mejorará la accesibilidad, la movilidad, el tráfico y las zonas verdes, además de favorecer la seguridad, la iluminación y la experiencia ciudadana en general”.

La remodelación incluye una renaturalización de la calle, por lo que se mantendrá el arbolado y se incluirán más ejemplares, además de crear zonas ajardinadas. También se renovarán las redes de semáforos y de alumbrado público, se instalará un carril bici y se realizará una nueva pavimentación completa de la vía, sustituyendo el terrazo actual de las aceras por adoquín y aplicando un nuevo asfaltado a la calzada.

Manuel Serrano ha asegurado que “seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la ciudad, con obras de envergadura como ésta y también con muchas actuaciones de reposición de acerado y asfaltado, para las que hemos duplicado el presupuesto e invertiremos cinco millones al año, siempre con criterios de mejora de la accesibilidad”.