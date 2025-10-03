Sale adelante la moción de censura presentada por el PSOE y la PCdT en Tobarra contra el PP

Manuela Garrido, hasta hoy alcaldesa de Tobarra por el PP, ha defendido el trabajo que ha realizado desde su toma de posesión en 2023 y se ha despedido del bastón de mando.

Lo ha hecho tras la moción de censura, la tercera en este mandato, presentada por el PSOE junto a la Plataforma Ciudadana de Tobarra. Estos últimos, formaron colación con el PP en los comicios de 2023, abandonando ese compromiso hace unos meses.

Sergio Villena Carretero, desde la plataforma Ciudadana, ha defendido que no se guían por un partido u otro sino por los intereses del propio pueblo.

La alcaldía pasará a manos de la socialista Estefanía Escribano. Ha defendido que el Ayuntamiento de Tobarra lleva tiempo paralizado y presentan un programa marcado, entre otros, por la transparencia.