Romica podría tener transporte urbano con el nuevo contrato

El alcalde Manuel Serrano, ha hecho este anuncio tras recibir el reconocimiento de ‘Embajador de Romica’ 2026 por parte de Adepro.

Entre los anuncios realizados, el alcalde ha avanzado que la próxima semana se convocará el Consejo de Administración de Urvial para aprobar, “por primera vez”, una inversión municipal específica en los viales y acerados de Romica, atendiendo a las prioridades trasladadas por Adepro. Una actuación que contará inicialmente con una dotación de 350.000 euros y que tendrá continuidad en próximos ejercicios.

Otro de los compromisos destacados ha sido la futura implantación del transporte urbano hasta Romica dentro del nuevo contrato del servicio municipal para dar respuesta a una reivindicación histórica de sus empresarios y trabajadores.

Además, el alcalde ha informado de nuevas actuaciones para mejorar los accesos a la ciudad desde Romica y avances para desbloquear el desdoblamiento del puente de la APR-13 con el objetivo de reducir atascos y aumentar la seguridad vial. También ha reclamado una mayor implicación del Gobierno de España en materia de infraestructuras energéticas para garantizar la capacidad eléctrica necesaria que permita seguir desarrollando suelo industrial y captar nuevas inversiones en la ciudad.