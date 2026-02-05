La Roda ya tiene su cartel de Carnaval

Una de las principales novedades de esta edición será el cambio en el sistema de valoración del concurso de comparsas, con la incorporación de un jurado profesional, que estará integrado al cien por cien por personas de La Roda vinculadas de uno u otro modo al Carnaval. Este cambio permitirá que, por primera vez desde hace muchos años, la Asociación Amigos del Carnaval pueda volver a formar parte del concurso en los desfiles, una circunstancia que ha sido muy bien valorada por su secretario, Arturo Martínez, quien ha señalado que “era una demanda de la asociación y supone una gran satisfacción poder volver a participar en igualdad de condiciones, manteniendo la misma ilusión del primer día”.

Como en años anteriores, el primer premio, dotado con mil euros, será donado por el Ayuntamiento de La Roda y el segundo premio (600 euros), está financiado por Fundación Globalcaja de La Roda. El resto de premios serán sufragados por empresas locales, incluyendo el Premio ‘José Modesto’ a la mejor carroza.

Más novedades

Pero habrá más novedades porque el secretario de la Asociación Amigos del Carnaval, Arturo Martínez informó de que “todo se vota y se decide de forma consensuada, y este año iremos introduciendo algunas novedades poco a poco, sin descartar que en futuras ediciones se incorporen aún más cambios”. De esta forma, este año, el pregón del 6 de febrero, correrá a cargo de la comparsa Amigos del Carnaval. “Lo hacemos con la misma ilusión de celebrando nuestros 40 carnavales desde 1987, y lo haremos de una forma muy especial”, indicó .Entre las novedades de este año destaca el adelanto del horario de los desfiles, que comenzarán a las 17:00 horas, con concentración a las 16:30, con el objetivo de finalizar antes y favorecer la convivencia posterior, ya que al finalizar los desfiles, la Caja Blanca permanecerá abierta durante la tarde, con música, barra y “ambiente carnavalero”, con horarios aún por definir.Otra de las novedades será la gratuidad de las entradas a los bailes de Carnaval y se suspende el desfile infantil, aunque sí continúa la Fiesta Infantil del 15 de febrero. “La mayoría de los niños ya desfilan en sus colegios o el sábado, por lo que hemos optado por una tarde de hinchables y chucherías pero sin desfile”, explicó Martínez, quien reiteró que “todo se vota y se decide con las comparsas”. El Carnaval se despedirá el sábado 21 de febrero donde se conocerá a los ganadores se “a petición de las comparsas”, a partir de la medianoche en el baile de la Caja Blanca.

Cartel del Carnaval

Por otro lado, se ha dado a conocer el cartel oficial del Carnaval de La Roda 2026, cuya forma de elección ha sido también este año una novedad, ya que ha sido elegido mediante un concurso en el que ha participado alumnado de los institutos de educaciósecundaria de la localidad, con el objetivo de “fomentar la creatividad artística y la implicación de los más jóvenes en la vida cultural del municipio”, según ha señaló Fernández. La elección se llevó a cabo el pasado 23 de enero tras valorar un total de 17 trabajos representativos de todos los IES de La Roda. El jurado estuvo compuesto por dos representantes del Ayuntamiento, dos profesores de Plástica de los institutos locales y dos miembros de la Asociación Amigos del Carnaval.Tras un proceso de selección en varias fases, el jurado decidió por unanimidad que el cartel ganador fuera el presentado por Natalia del Carmen Carrilero Moreno, alumna de 2º A de ESO del IES Doctor Alarcón Santón, cuya obra ilustrará la portada del programa oficial de actos del Carnaval 2026. Asimismo, se concedió una Mención Especial a la obra presentada por Eva Arenas Martínez, alumna de 3º D del mismo centro educativo.