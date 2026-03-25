La red de Espacios Violetas del Ayuntamiento llegará a nuevos centros municipales

El Ayuntamiento va a llevar a cabo un programa de ampliación y consolidación de la Red de Espacios Municipales Violetas, incorporando nuevos espacios municipales y las escuelas infantiles, según ha aprobado la Comisión de Personas e Igualdad en su última reunión.

La concejala de Mujer e Igualdad, Gala de la Calzada, ha recordado que “en el año 2025, impulsamos la creación de la Red de Espacios Municipales Violetas con 16 espacios municipales distribuidos por los distintos distritos de la ciudad. Para la puesta en marcha de esta red se formó a 177 trabajadoras y trabajadores municipales en el Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia contra las mujeres. El objetivo era y sigue siendo aprovechar la existencia de espacios municipales descentralizados para conformar una red de lugares seguros, accesibles y cercanos a la ciudadanía, en los que las mujeres víctimas de violencia de género puedan ser acogidas, escuchadas y orientadas, recibiendo información inicial, así como la derivación a los recursos especializados correspondientes”.

A la vista de los resultados obtenidos, “y ahondando en el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres”, se considera necesario ampliar y reforzar dicha Red. De ese modo se incrementa el número de puntos seguros distribuidos por la ciudad para facilitar un mayor acceso de las mujeres a recursos de información y apoyo inicial, reforzar el papel del personal municipal como agentes clave en la detección y primera atención, y consolidar una respuesta institucional coordinada y homogénea ante la violencia de género.

Además, “vamos a dotar a todos los espacios violetas con materiales de apoyo y divulgativos que faciliten la atención, información y derivación de las mujeres”.

La ampliación de la Red de Espacios Municipales Violetas va a hacerse “conforme a criterios de cobertura territorial, estabilidad del personal, amplitud horaria, afluencia de público y visibilidad, con especial atención a zonas sin Espacios Municipales Violetas previos, al medio rural y a ámbitos de trabajo masculinizados”.

Durante el año 2026 se prevé que se incorporen a la Red de Espacios Violetas los siguientes recursos municipales:

-Centro Sociocultural Carretas, centro base que no se incorporó en la edición anterior

-Centro de Atención Integral a Personas Sin Hogar CAIPSH (Albergue), un recurso que tiene un amplio horario de apertura y que atiende a un perfil de personas en situación de especial vulnerabilidad

-Universidad Popular, ubicada en una zona de la ciudad donde no existe actualmente Espacio Municipal Violeta (el más cercano es el Centro del Buen Suceso) y con un elevado número de personas usuarias

-Museo Municipal, por su elevada visibilidad y su carácter emblemático en el corazón de la ciudad

-Escuelas infantiles municipales, como espacios descentralizados y altamente feminizados, donde la detección y la información pueden producirse en un entorno de confianza y confidencialidad por la relación cercana que se establece entre las familias (mayoritariamente mujeres) y el personal educativo

-Talleres Municipales y parque móvil, que presentan el valor añadido de su ubicación en el Polígono Industrial de Campollano, donde actualmente no existe ningún Espacio Municipal Violeta.

El personal de los nuevos espacios integrados recibirá formación específica en materia de aplicación del protocolo municipal y derivación a recursos especializados. Dicha formación garantizará según la concejala “una intervención homogénea, segura y respetuosa en todos los Espacios Municipales Violetas”.

También se van a desarrollar acciones de refuerzo dirigidas al personal que ya forma parte de la red, para afianzar conocimientos adquiridos, actualizar contenidos y procedimientos, compartir experiencias y buenas prácticas, y resolver dificultades detectadas durante la aplicación del protocolo.

Además, con el objetivo de fortalecer la red y facilitar la intervención del personal municipal, se elaborarán y distribuirán materiales de apoyo, tales como guías prácticas de actuación, material informativo para las usuarias. recursos visuales identificativos de los Espacios Violetas, mapas de ubicación de espacios violetas, y listados actualizados de recursos y servicios especializados.