Reconocidos por el Día de la Enseñanza en la provincia de Albacete

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a entregar un total de 32 reconocimientos con motivo del Día de la Enseñanza que se celebraré el próximo 14 de noviembre en la localidad toledana de Consuegra.

Lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, donde además ha indicado que este año se cumplen 25 años desde el paso de las Transferencias Educativas a Castilla-La Mancha.

Amador Pastor ha destacado que desde el año 2000 la Comunidad Autónoma cuenta con un nueve por ciento más de alumnos, un 47 por ciento más de docentes, casi tres veces más de presupuesto que en el año 2000, 771 millones de euros más, y el gasto por alumno ha tenido un incremento del 223 por ciento.

Además, ha añadido que hay 286 nuevos centros construidos entre el 2000 y el 2025 y se han realizado un total de 2.635 actuaciones, con una inversión desde el año 2000 de cerca de 1.400 millones de euros y se ha cuatriplicado el número de alumnos y alumnas en Formación Profesional, entre otras cuestiones.

Reconocimientos

En la categoría de Centros Educativos será reconocido el CRA ´Pinares de la Manchuela´ de Cenizate (Albacete); el CEIP ´Federico Mayor Zaragoza´ de Albacete; el Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana en la provincia de Ciudad Real; el Conservatorio Profesional de Música ´Pablo Sorozabal´ y Conservatorio Profesional de Danza ´José Granero´ de Puertollano (Ciudad Real); el CRA ´Los Pinares´ de Campillo de Altobuey (Cuenca) y el IES ´Juan del Castillo´ de Belmonte (Cuenca).

Asimismo, en esta misma categoría se reconocerá al Centro de Educación Especial APANAG de Guadalajara y a la Escuela Oficial de Idiomas de esta misma provincia, así como al CEIP ´Escultor Alberto Sánchez´ de la ciudad de Toledo y el IES ´Consaburum´ de la localidad de Consuegra (Toledo).

En la categoría de Profesorado serán reconocidos José Eduardo Córcoles del IES ´Bachiller Sabuco´ de Albacete; Ángel Luis González del CIFP ´Virgen de Gracia´ de Puertollano (Ciudad Real); María Asunción Flores del CEIP ´José Montalvo´ de Horcajo de Santiago (Cuenca); María Paz Verde del IES ´Virgen del Amparo´ de Guadalajara; Itziar Martínez del Colegio ‘Nuestra Señora de la Consolación’ de Villacañas (Toledo) y María Rosa Mompó del CEIP ´Hernán Cortés´ de Talavera de la Reina (Toledo).

En la categoría de Alumnado serán reconocidos Andrea y Laura Chicano del IES ´Universidad Laboral´ de Albacete; Alma Marín del IES ´Gregorio Prieto´ de Valdepeñas (Ciudad Real); Myroslav Pushkedra y Danylo Ivaniuk del IES ´La Hontanilla´ y el CEIP ´Duque de Riánsares´, respectivamente, de Tarancón (Cuenca) y Adan Sánchez del CEIP ´Río Henares´ de Guadalajara; Godwin Orukpe del IES ´Arcipreste de Canales´ de Recas (Toledo).

En la categoría de Personal de Administración y Servicios de los centros educativos se reconocerá a José Antonio Rubio del CEIP ´Antón Diaz´ de El Bonillo (Albacete); Pedro Ferrer de la Escuela de Arte Pedro Almodóvar de Ciudad Real; María José Soria del IES ´Pedro Mercedes´ de Cuenca; Inmaculada Álvarez del IES ´Peñalba´ de Chiloeches (Guadalajara); Isabel María Heredia del CEIP ´Blas Tello´ de Navalcán (Toledo).

En la categoría de entidades colaboradoras con las Comunidades Educativas serán reconocidos Iberdrola Renovables de Albacete; Ayuntamiento de Poblete en la provincia de Ciudad Real; AMPA CEIP ´Adolfo Martínez Chicano´ de Las Pedroñeras (Cuenca); BASF de Marchamalo (Guadalajara) y Carmen Sánchez de CECAM en Toledo.

Además, se concederán dos menciones especiales de José Luis Lupiáñez y Pedro José Caballero por su labor esencial como vínculo entre familias, escuela y administración educativa.