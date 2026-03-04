El PSOE solicita un servicio de ambulancias permanentes para los Juegos Deportivos Municipales

El Grupo Municipal Socialista ha propuesto que se realice un estudio técnico para la contratación de un servicio de asistencia sanitaria preventivo y prioritario para dar un salto cualitativo en la seguridad de los Juegos Deportivos Municipales (JDM). El concejal Jacinto Navarro Calero ha señalado que, ante la magnitud de una competición que moviliza cada fin de semana a más de 6.000 deportistas y genera cerca de 600 encuentros, “entendemos que el momento para avanzar es ahora”.

Ha activado el contrato de ambulancias para grandes eventos del IMD -como la 10K Nocturna, el Medio Maratón o el Campeonato de España de Duatlón-, el Grupo Socialista propone utilizar este procedimiento como base para dar cobertura también al deporte escolar y de aficionados o iniciar, en su caso, otro nuevo.

“Este asunto se ha debatido en diversas ocasiones en el Pleno y en otros órganos, con propuestas incluso de grupos políticos, pero ahora es un buen momento cuando debemos avanzar en esta materia sin abrir debates políticos que nos distraigan del objetivo principal, la salud de los jóvenes deportistas”, ha subrayado el representante socialista.

Mesa de trabajo

En este sentido, Navarro ha recordado que en el pleno de diciembre de 2023, y a raíz de la moción de Unidas Podemos solicitando este servicio de ambulancias medicalizadas para los JDM, el Grupo Socialista propuso una enmienda para que el Ayuntamiento constituyera un grupo de trabajo formado por los distintos grupos políticos, personal del IMD, representantes de los usuarios de los Juegos Deportivos Municipales, y profesionales del sector socio sanitario, para que estudiase la viabilidad de la implantación de un servicio para las distintas competiciones que se disputan los fines de semana dentro de los Juegos Deportivos Municipales. Y también sugirió que, independientemente de la forma elegida para proporcionar este servicio de ambulancias, se diera inicio a todos los trámites precisos para que se pudiera prestar. Esta enmienda no fue admitida por Unidas Podemos y, además, el Equipo de Gobierno del PP rechazó la moción en su conjunto. Ha indicado que la petición, que trasladará a la próxima Junta Rectora del IMD, persigue que la asistencia no dependa exclusivamente de la disponibilidad de los servicios generales de la ciudad, asegurando que los "minutos de oro" tras una lesión estén cubiertos por profesionales ya presentes en la instalación o su entorno. Y en este sentido, ha puesto como ejemplo el choque entre dos menores ocurrido este fin de semana en los campos Alba Redondo: “Tener un servicio propio garantiza que, pase lo que pase en el resto de la ciudad, sedes como el Paseo de la Cuba o el Carlos Belmonte cuenten con asistencia inmediata”.

Que se amplíe el contrato

Para el edil socialista, el objetivo es que la seguridad que ya se garantiza en las pruebas profesionales se traslade a miles de menores que cada sábado y domingo ocupan las instalaciones municipales. “Según la Ley del Deporte, como organizadores debemos garantizar la integridad de los participantes. No se trata solo de calidad, sino de una obligación de tutela sobre nuestra juventud”, explica, recordando que en deportes de contacto la prevención es clave para evitar que la responsabilidad civil del Consistorio se vea comprometida.

Siguiendo la estela de ciudades como Alicante, Valencia o San Fernando (Cádiz), el concejal propone un enfoque profesional: “No se trata de imponer cifras, sino de encargar un estudio técnico que dimensione las necesidades reales y, a partir de ahí, actuar”. Con este paso, Albacete se alinearía con las mejores prácticas de gestión deportiva municipal, transformando una demanda histórica en una realidad asistencial para todas las familias albaceteñas.