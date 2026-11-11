El Premio 'Juvenil Navilandia 2026' alcanza su XI edición en Hellín

La concejalía de Juventud ha presentado la convocatoria del XI Premio Juvenil Navilandia 2026, un certamen que busca fomentar la creatividad, la expresión artística de los jóvenes estudiantes del municipio mediante su participación en la programación navideña de la ciudad. El concurso tiene como finalidad seleccionar el cartel anunciador de una de las actividades de referencia de la Navidad hellinera, Navilandia 2026, y está dirigido a jóvenes que cursen desde 1.º de ESO hasta 2.º de Bachillerato, así como 2.º de Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior. La concejal de Juventud, Miryam Maestre, destacó la importancia de mantener y promover este tipo de iniciativas que “permiten a los jóvenes desarrollar sus inquietudes artísticas y encontrar espacios en los que expresar su creatividad”.

Cualquier técnica

Las obras podrán realizarse con cualquier técnica y material, con unas dimensiones comprendidas entre DIN A4 y DIN A3. Tendrá total libertad creativa siempre y cuando estén relacionadas con la Navidad; sin embargo, los trabajos no podrán incluir textos como «Navidad» o «Navilandia», salvo que formen parte del propio diseño. Asimismo, las bases establecen que no se podrá utilizar inteligencia artificial. “El arte, el dibujo y la creatividad son herramientas que contribuyen al desarrollo personal y que merece la pena seguir impulsando. Con este premio queremos que los jóvenes se impliquen, se atrevan a mostrar sus ideas y sientan que también pueden formar parte de la Navidad de Hellín a través de sus propias creaciones”, añadió la edil. El plazo de presentación finalizará el lunes 16 de noviembre. Las obras deberán entregarse en las secretarías de los institutos de Educación Secundaria y centros concertados, acompañadas de un sobre cerrado con los datos de contacto. Cada participante podrá presentar una única obra. El jurado estará integrado por personas relacionadas con el ámbito artístico y educativo y emitirá su fallo el jueves 19 de noviembre.