Los podólogos actualizan conocimientos sobre la biomecánica de los materiales usados en las plantillas

El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha (COPCLM) acaba de celebrar un Curso de Biomecánica de los materiales y tratamiento ortopodológico en la ciudad de Albacete, que ha contado con una alta participación de colegiados procedentes de toda la comunidad autónoma, una actividad formativa teórico-práctica orientada a la biomecánica de los materiales empleados en ortesis plantares, integrando sus propiedades técnicas, la toma de moldes y el tratamiento de las patologías más frecuentes en la consulta de podología.

La justificación de este curso obedece a que la incidencia de lesiones de causa mecánica en el pie es muy alta en la población, de ahí la necesidad de impartir esta formación, que ha venido a actualizar las características de las principales patologías, los métodos de toma de moldes, la exploración biomecánica y el diagnóstico, para que los podólogos puedan actuar con criterio clínico ante los casos más frecuentes que ven en las consultas.

Raúl Blázquez destacó que “teniendo en cuenta que una de las principales funciones que tenemos los podólogos es el diagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones del pie, uno de los tratamientos que prescribimos con mayor frecuencia son las plantillas” y explicó a los asistentes al curso los diferentes materiales que hay en el mercado para la confección de plantillas, cómo se pueden trabajar, y en especial, detalló los materiales más técnicos, materiales para amortiguación, absorción de impactos, etc.

El ponente también recordó que la biomecánica de los materiales está en continua innovación y dado que con cierta frecuencia aparecen materiales nuevos en el mercado, el curso sirvió para explicar el comportamiento y las características de los mismos, y las indicaciones de cada uno de ellos para tratar las diferentes patologías de los pies que requieren de este soporte técnico.

“Los podólogos hacemos tratamientos personalizados del pie, que se diferencian en función del tipo de pacientes, es decir, por ejemplo si son niños, personas deportistas, o personas mayores, por ejemplo”, agregó el podólogo Raúl Blázquez, que aclaró que el uso de plantillas ortopédicas se recomienda para tratar y aliviar el dolor en diversas patologías de los pies y alteraciones biomecánicas, tales como la fascitis plantar, el pie plano, espolón calcáneo, pie cavo, matatarsalgias, tatalgias, pronación o supinación excesiva y en hiperqueratosis. En ocasiones este tratamiento se combina con otras terapias, así como el uso de calzado adecuado para la actividad que realiza la persona afectada.