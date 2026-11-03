La pintura como manera de situarse en el mercado laboral

Tras seis meses de formación termina en Ontur el Taller Plus ‘Pintura’, un itinerario que ha favorecido la adquisición de competencias profesionales de ocho alumnos / trabajadores mediante la combinación de aprendizaje y experiencia laboral aplicada al municipio.

En concreto, los trabajos contemplados en el programa han incluido actuaciones de pintura decorativa en instalaciones municipales como el cementerio, el pabellón polideportivo, los callejones municipales, el antiguo colegio y el mercado de abastos.

El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, fue el encargado de hacer entrega de los certificados en un acto en el que también estuvo presente el alcalde de Ontur, Jesús López, y durante el cual se reconoció el esfuerzo y la dedicación del alumnado, así como la contribución de estas formaciones regionales a la mejora de los espacios públicos municipales.

Certificado profesional de nivel 2

En el caso de Ontur, aunque la especialidad está vinculada al certificado profesional de nivel 2, cabe destacar que no se realizó el itinerario completo del certificado al quedar pendientes los módulos formativos relativos a prevención de riesgos laborales, cuya impartición está prevista fuera de la programación actual. Este taller se suma a otras iniciativas desarrolladas en los últimos años para contribuir a la rehabilitación y mejora del patrimonio municipal, vinculando la formación profesional con la realización de trabajos de utilidad pública.