Nuevos avances del Ayuntamiento para desdoblar el puente de acceso a Campollano y terminar la urbanización del APR-13

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha informado sobre “un paso decidido y definitivo para poder finalizar la urbanización del ámbito urbanístico del APR-13 a la entrada de Campollano desde el Paseo de la Cuba, y con ello la construcción del desdoblamiento del puente tan necesario y demandado por esta zona industrial de la ciudad”.

El edil ha explicado “que se inicia el procedimiento para la resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del APR-13 ‘Campollano Sur’ del PGOU de Albacete, lo que permitirá retirar la condición de agente urbanizador al que la ostenta actualmente, para que su desarrollo continúe mediante gestión directa, es decir, actuando como agente urbanizador el propio Ayuntamiento. Desde el gobierno municipal se ha tomado esta determinación valiente, firme y decidida para desbloquear de una vez por todas esta situación arrastrada desde hace muchos años.”.

Ha recordado que “estamos hablando de un PAU aprobado en mayo de 2004, cuyo convenio urbanístico se suscribió en julio de 2005. Tras varios trámites farragosos se iniciaron las obras, interrumpidas hace más de 13 años. Ha habido años de parálisis y procesos judiciales, con situaciones complejas tanto técnica como jurídicamente, y el gobierno municipal ha decidido que la única solución para terminar con esta parálisis y abrir un nuevo camino de finalización de estas obras es acometerlas directamente desde el Consistorio”.

Garijo ha aclarado que “la consecuencia de la tramitación de este expediente, si llega a buen puerto, será la pérdida inmediata de la condición de Agente Urbanizador de la mercantil afectada, así como la cancelación de la programación. Hasta llegar a ese momento y dentro de la tramitación hay procesos como el de liquidación de las obras ejecutadas o el de resolver la situación de las garantías y avales, para que finalmente se asuma la ejecución del ámbito por gestión directa el Ayuntamiento.

Para finalizar ha explicando que “desde el gobierno municipal mantuvimos una reunión con todos los propietarios afectados para explicarles la situación y la decisión adoptada, y todos ellos mostraron su conformidad con la misma y reconocieron que es la única manera de desbloquear esta situación. Estudiando los antecedentes y la situación actual, seguramente aparecerán nuevas dificultades, pero se atenderán todas ellas de forma decidida para que se construya el nuevo puente de acceso a Campollano”.