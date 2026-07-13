En noviembre, llega el I Festival Nacional de Podcast '¿Se me escucha?'

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado la primera edición del Festival Nacional de Podcast "¿Se me escucha?", una nueva cita cultural que se celebrará el sábado, 7 de noviembre, en el Teatro Circo y que nace con el objetivo de convertir a la ciudad en uno de los referentes nacionales de un formato cultural en plena expansión.

Ha agradecido a los codirectores del festival, Javi Sánchez Munera, de Nuteco, y Fran Izuzquiza, de Yes We Cast, "su ilusión, su trabajo y su confianza para hacer posible que Albacete sea la sede de un proyecto tan ambicioso", asegurando que "la cultura ha encontrado nuevas formas de llegar a la gente y las ciudades que aspiran a ser referentes no pueden limitarse a observar ese cambio, si no que tienen que formar parte de él".

Asimismo, ha defendido que este festival representa la manera en la que el Ayuntamiento entiende la política cultural como "una cultura que respeta nuestras raíces, pero que también mira al futuro", recordando que "Albacete lleva muchos años demostrando que apuesta por una programación cultural de calidad, sin dejar de arriesgar e incorporar propuestas capaces de conectar con las nuevas formas de consumo cultural".

Este proyecto responde a una doble vocación: atraer a la ciudad algunos de los podcast más relevantes del panorama nacional y, al mismo tiempo, poner en valor el talento local, ofreciendo un escaparate a los creadores albaceteños.

Por su parte, Javi Sánchez, coodirector del festival, ha agradecido al Ayuntamiento su apoyo “incondicional” a esta iniciativa y, de manera especial a la concejala de Cultura, Elena Serrallé, asegurando que celebrarlo en el marco incomparable del Teatro Circo es un “auténtico lujo”. Ha puesto en valor el nicho de podcast que hay en la ciudad de Albacete, presente en el cartel, como son Travesura Realizada, Cerveceando Podcast, El sótano de Marti & Doc y Made in Albacete, así como el espacio abierto y gratuito en el hall del Teatro Circo para que todo aquel que lo desee pueda conocer de primera mano qué es hacer un podcast en directo y acercarse a este mundo.

El festival contará además con representación de importantes podcast nacionales como El abrazo del oso y Casus Belly, referentes en su sector, que también van a ofrecerse de manera gratuita para todos los albaceteños, junto a referentes nacionales en el mundo del podcast como Terrores Nocturnos, La Escóbula de la Brújula y Concepto Sentido.

Fran Izuzquiza, coodirector del Festival, ha explicado que este festival nace con el objetivo de ser un “polo de atracción” para turistas de otras ciudades a través de los podcast y un elemento de “dinamización cultural” y promoción nacional de la ciudad.

Festival Nacional de Podcast ‘¿Se me escucha?’

El Festival Nacional de Podcast ‘¿Se me escucha?’ tendrá carácter anual y ha sido concebido con tres grandes objetivos: impulsar la escena podcaster albaceteña, consolidar a Albacete como centro de referencia del podcast en el sureste español y posicionar la ciudad como un destino cultural a través de una oferta innovadora.

La primera edición se celebrará íntegramente el sábado 7 de noviembre en el Teatro Circo, desde las 11:00 hasta las 00:00 horas, y combinará actuaciones en directo de algunos de los podcast más importantes del país con producciones nacidas en Albacete, generando un espacio de encuentro entre creadores, público y profesionales del sector.

El escenario principal del Teatro Circo acogerá la gala inaugural, presentada por el humorista Álex Clavero y la periodista albaceteña Raquel Piqueras, productora ejecutiva del programa nacional El Pirata y su Banda de Rock FM. A continuación se desarrollarán los directos de Terrores Nocturnos, uno de los grandes referentes nacionales del misterio y el terror; La Escóbula de la Brújula, histórico espacio de divulgación sobre historia, cultura y leyendas perteneciente al catálogo de Podium Podcast; y Concepto Sentido, podcast nacido en Albacete que se ha convertido en una de las revelaciones nacionales del humor, acumulando más de nueve millones de escuchas y situándose entre los diez más escuchados de su categoría en iVoox.

Paralelamente, la Sala Pepe Isbert albergará una programación gratuita con otros seis podcast en directo. Entre ellos estarán Casus Belli, considerado el podcast de historia bélica más escuchado en español; El Abrazo del Oso, uno de los grandes referentes nacionales de la divulgación cultural; Travesura Realizada, especializado en literatura; Cerveceando Podcast, dedicado al universo de la cerveza artesana; Made in Albacete, centrado en personajes y proyectos de la vida social y cultural de la ciudad; y El Sótano de Marty & Doc, un espacio dedicado al cine clásico y de culto.

El festival contará además con un Espacio Podcast instalado en el hall del Teatro Circo, de acceso gratuito durante toda la jornada, que reunirá actividades de dinamización, puntos expositivos y diferentes stands relacionados con el mundo del podcast y la creación de contenidos. La programación combinará actividades de mañana, tarde y noche y permitirá disfrutar simultáneamente de los espectáculos del escenario principal y de la programación paralela en la Sala Pepe Isbert.

Las entradas se pueden adquirir en la web del festival www.semeescucha.com