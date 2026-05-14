El Museo de la Cuchillería celebrará el Día Internacional y la Noche Europea de los Museos con una programación especial

La concejala responsable del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha invitado a la sociedad albaceteña a disfrutar de la programación especial organizada con motivo de la celebración de la Noche Europea y el Día Internacional de los Museos durante la rueda de prensa que ofreció junto a la artista albaceteña Charo Romero, el maestro artesano Juan Andrés Barbero, el mago Chicky, Juan Ramón Garijo de El Sueño del Quesero y el coordinador de actividades del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, Vidal Nicolás.

Bajo el lema de este año, “Museos Uniendo un Mundo Dividido”, la concejalaexplicó que la programación pondrá el foco en el papel de los museos como espacios capaces de fomentar el diálogo, la inclusión, el entendimiento y la convivencia entre culturas y generaciones.

Noche Europea de los Museos

La concejala explicó que la programación arrancará este sábado con la celebración de la Noche Europea de los Museos: una jornada en la que el Museo de la Cuchillería permanecerá abierto hasta las 00:00 horas en una jornada de puertas abiertas que contará con una amplia oferta de actividades culturales. Entre ellas, se han organizado visitas guiadas a las distintas exposiciones (17:30, 19:00 y 20:00 horas) y, como principal novedad, una demostración artesanal en el taller recreado de los años 60 a cargo del maestro cuchillero Juan Andrés Barbero, a las 18:30 horas, quien mostrará al público el proceso tradicional de elaboración de la navaja de Albacete. La concejala señaló que durante toda la tarde habrá conciertos de guitarra (18:00 horas), clarinete y guitarra (19:30 horas) y un concierto de cuarteto de cuerda (21:00 horas), interpretados todos ellos por alumnado del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete. Además, la magia estará presente en las salas del Museo gracias a la participación del Mago Chicky.

Día Internacional de los Museos

La concejala indicó que este domingo continuará la programación con motivo del Día Internacional de los Museos que oficialmente se conmemora el 18, pero que se adelanta al estar cerrado los lunes este espacio museístico. Contará con visitas guiadas (10:30 horas, a la Colección de la Fundación CCM y a las 13:15 horas a “Navajas con historia. Colección Rol”). A las 11:00 horas habrá una visita teatralizada a cargo de la artista Charo Romero, “Aquellos cuchilleros que vendían en la estación”, y a las 12:00 horas una degustación y apertura de queso parmesano dirigida por Juan Ramón Garijo de El Sueño del Quesero. La responsable municipal aseguró que esta celebración “es la mejor oportunidad para que esta Casa de los Cuchilleros y de todos los albaceteños se presente de una forma atractiva, cercana y con propuestas originales”.