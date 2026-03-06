Mensaje para los padres: Ya se puede solicitar la ayuda del ‘Cheque Escolar’ para el curso 2026/2027

El concejal de Educación, Pascual Molina, ha informado de la apertura del plazo para solicitar la ayuda del ‘Cheque Escolar’ para el presente curso 2026/2027, que en total asciende a 500.000 euros, hasta el próximo 18 de marzo (inclusive), con la que el Equipo de Gobierno pretende un año más “universalizar el derecho a la educación desde edades tempranas, favorecer la conciliación familiar y garantizar la libre elección de centro por parte de las familias”.

Una solicitud que, tal y como ha explicado el concejal, puede presentarse de forma telemática con certificado digital a través de la página web del Ayuntamiento/sede electrónica, o de manera presencial en la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía de la calle Iris, 9.

Según ha señalado Pascual Molina, el ‘Cheque Escolar’ cubre la asistencia a escuelas infantiles privadas autorizadas en el primer ciclo de Educación Infantil, es decir, de 0 a 3 años, durante el presente curso, recordando que hace dos años esta partida aumentó casi un 40 por ciento hasta llegar a los 500.000 euros actuales como un ejemplo más del compromiso del Equipo de Gobierno con las familias albaceteñas, con la educación y con la igualdad.

El concejal ha explicado que, en caso de que la solicitud resulte beneficiaria, la ayuda del ‘Cheque Escolar’ se recibirá en forma de un descuento en cada una de las facturas mensuales de la Escuela Infantil durante el curso 2026/2027, dependiendo del importe de la renta per cápita de 2024 de la unidad familiar.

Pascual Molina ha señalado que el límite de renta para acogerse a estas ayudas será de 60.000 euros para familias de hasta 4 miembros, por lo que debe presentarse la última declaración de IRPF; en el caso de familias con cinco miembros, el límite es de 65.000 euros, y para unidades familiares de 6 o más miembros, de 70.000 euros.

El concejal ha explicado que la concesión de las ayudas tendrá en cuenta la renta per cápita de cada uno de los miembros de la unidad familiar, y el importe de los cheques será de 100, 80 y 60 euros al mes, en función de la renta per cápita de las personas beneficiarias.

Para mantener el derecho a cobrar la ayuda, Pascual Molina ha señalado que las ausencias justificadas al centro deberán tener carácter puntual, y a lo largo del curso escolar no podrán exceder en ningún caso los 30 días y ha recordado el concejal, en la última convocatoria se concedieron 560 ayudas, con un importe mensual total de 49.660 euros durante los meses de septiembre a junio, y se atendieron todas las peticiones que cumplían los requisitos.

Para más información sobre las bases reguladoras de la convocatoria y acceder al modelo de solicitud presencial, pueden dirigirse a la siguiente dirección: https://www.albacete.es/es/noticias/cheque-escolar-curso-20262027.