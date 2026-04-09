Se mantienen todos los descuentos en los bonos del transporte urbano colectivo en Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado que se mantendrán como hasta ahora las bonificaciones y descuentos en los bonos del transporte urbano de la ciudad durante todo el año. Serrano se ha pronunciado de este modo tras aprobar la Junta de Gobierno Local la solicitud de ayudas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el marco de la línea de subvenciones para entidades locales que prestan servicio de transporte urbano colectivo.

De este modo, se ha aprobado solicitar las ayudas directas para el transporte urbano, “de modo que podamos mantener los precios bonificados en los autobuses durante todo este año 2026, como venimos haciendo en los últimos años”, según ha informado el alcalde.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado solicitar que se mantengan estas ayudas durante todo este año. De este modo, se mantiene la bonificación del 100% para los niños hasta los 14 años, y se prosigue el 50% en los títulos para jóvenes tanto en bonos de 30 días como anuales. En el resto de bonos y títulos multiviaje, el Estado bonificará el 20% y el Ayuntamiento suplementará ese descuento en otro 20% adicional para alcanzar una bonificación total del 40%.

Gracias a todos estos descuentos las tarifas del transporte urbano colectivo quedarán de la siguiente manera:

Bono bus ordinario. Descuento del 40% pasando de 70 a 42 céntimos por viaje.

Bono bus 30 días. Descuento del 40% pasando de 15 a 9 euros.

Bono Joven Multiviaje. Descuento del 50% pasando de 55 a 27,5 céntimos por viaje.

Bono Joven 30 días. Descuento del 50% pasando de 10 a 5 euros.

Bono Joven anual. Descuento del 50% pasando de 40 a 20 euros.

Bono contigo. Descuento del 40% pasando de 5 a 3 euros.

Bono familia numerosa. Descuento del 40% pasando de 55 a 33 céntimos por viaje.

Bono familia numerosa anual. Descuento del 40% pasando de 30 a 18 euros.

Bono infantil. Gratuito.

El alcalde ha destacado el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para suplementar los descuentos aplicados por el gobierno ya que tendrá un coste suplementario para las arcas municipales de 221.000 euros, porque “el Ayuntamiento refuerza las ayudas al transporte para que moverse por la ciudad sea más accesible para todos los albaceteños”.

En este sentido, el alcalde ha señalado que “cuando las administraciones colaboran, gana la ciudadanía como es el caso con más descuentos, más movilidad, más oportunidades, sumando esfuerzos para que el transporte público sea una opción real, económica y sostenible”.