Jóvenes y mayores se unen para "cocinar" un nuevo libro de recetas

La concejala de Juventud y de Mayores, Gala de la Calzada, ha presentado el libro de recetas resultado de un programa de voluntariado intergeneracional que ha llevado a cabo el Centro Joven en colaboración con la Residencia de Mayores del Paseo de la Cuba.

En un acto en la propia Residencia, donde han estado presentes los participantes del programa y también las familias, se ha presentado un libro que contiene más de 40 recetas de platos salados y dulces, con fotografías de las personas mayores que han facilitado cada receta. El libro nace “de! cariño, de los recuerdos y de los momentos que han compartido los jóvenes con las personas mayores, en una experiencia intergeneracional que beneficia a todos”.

Son platos “que presiden celebraciones, días cotidianos y reuniones familiares, llenando nuestros hogares de aromas y de una vida que los mayores recuerdan y que los jóvenes disfrutan, contribuyendo también a un ocio sano y compartido si se deciden a cocinarlos”.

Otras actividades de este programa intergeneracional han consistido en una fiesta de carnaval, coreografías tik tok y el programa ‘De Machín a Rosalía’ de la emisora municipal Novaonda. En próximas fechas se harán visitas a los Depósitos de la Fiesta del Árbol y a la Fiesta del libro en el Altozano, además de poner en marcha un huerto en la propia residencia