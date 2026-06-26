Hellín acogerá el Festival del Humor del 7 al 9 de julio en su Casa de la Cultura

Los amantes del humor en directo tienen una cita con una nueva edición del Festival del Humor de Hellín, que celebrará este verano su quinta edición con una programación que reunirá a tres figuras destacadas de la comedia nacional, Guelmi, Coria Castillo y JJ Vaquero. La cita será el martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio, en el anfiteatro de la Casa de la Cultura a las 22:00 horas. Las entradas ya se encuentran disponibles en la Casa de la Cultura y a través de globalentradas.com. El precio de las localidades individuales es de 10 euros, mientras que quienes deseen asistir a los tres espectáculos podrán adquirir un abono especial por 20 euros.

Programa de espectáculos

El encargado de inaugurar el festival será Guelmi martes 7 de julio. El humorista jienense, conocido por su estilo desenfadado y cercano, llegará a Hellín con un espectáculo cargado de anécdotas, situaciones cotidianas y una particular visión de la realidad. La segunda jornada, el miércoles 8 de julio, tendrá como protagonista a Coria Castillo. Actriz, guionista y monologuista, Castillo ofrecerá una actuación marcada por el humor inteligente, la improvisación y la reivindicación de las experiencias cotidianas desde una perspectiva fresca y original.

El broche de oro al festival lo pondrá el jueves 9 de julio JJ Vaquero, uno de los humoristas más reconocidos del país. Habitual en programas de televisión y radio, Vaquero destaca por un estilo directo, irreverente y cercano que le ha permitido conectar con públicos de toda España. Su presencia supone el gran atractivo de esta quinta edición. La concejala de Cultura, Dolo Valencia, destacó la importancia de contar con un artista de la trayectoria de JJ Vaquero en la programación del festival: “Vaquero es uno de los grandes referentes del humor en nuestro país y su presencia en Hellín demuestra la consolidación que está