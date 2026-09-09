El gobierno regional y la asociación de periodistas de Albacete estudian futuras vías de colaboración

El delegado de gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha reunido con el presidente de la Asociación de Periodistas de Albacete (APAB), Kiko Aznar, para estudiar futuras vías de colaboración entre ambas entidades.

Durante el encuentro, ambos representantes han intercambiado propuestas y han analizado la viabilidad de diferentes fórmulas de patrocinio y apoyo a las actividades desarrolladas por la asociación. Además, también han valorado la posibilidad de aprovechar espacios de titularidad regional para impulsar nuevas iniciativas.