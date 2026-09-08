350.000 personas disfrutaron del inicio de la Feria de Albacete que se desarrollo sin incidentes destacables

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha felicitado a todas Llanos, así como a los albaceteñas y albaceteñas con motivo de la festividad de la Virgen de Los Llanos, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la ciudad, durante su asistencia a la misa celebrada esta mañana en su honor en la Catedral, oficiada por el obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, acompañada por el Coro Universitario de Albacete y organizada por la Real Asociación de Nuestra Señora Santísima de Los Llanos.

Acompañado por el presidente de esta entidad, Antonio Fernández-Pacheco, el concejal de Feria, Francisco Navarro, miembros del Equipo de Gobierno y otros integrantes de la Corporación Municipal, el alcalde ha puesto en valor la extraordinaria participación registrada durante el primer día de Feria, asegurando que “la ciudad y los albaceteños han vuelto a dar ejemplo de cómo se celebra, de cómo se comienza una Feria y de cómo se abre de par en par el corazón de Albacete al resto del mundo”.

En este sentido, el alcalde ha explicado que 349.610 personas pasaron ayer por el Recinto Ferial, una cifra ligeramente superior a las del pasado año, a pesar de que la Feria ha comenzado en lunes, mientras que la Cabalgata de apertura congregó a 177.000 personas, entre participantes y asistentes, por encima también de la registrada en la pasada edición, y en ambos casos, sin incidencias reseñables.

Manuel Serrano ha querido trasladar un agradecimiento especial a todas las personas que trabajan para garantizar el correcto desarrollo de la Feria, destacando especialmente a la Policía Local por su labor de coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los voluntarios de Protección Civil, Bomberos, profesionales sanitarios, Cruz Roja y trabajadores municipales, asegurando que “sin ellos sería imposible que una celebración de estas dimensiones pudiera desarrollarse con normalidad y que este engranaje funcione a la perfección”.

El alcalde ha afirmado que los diez días de Feria son “los 10 días más emocionantes e intensos de una ciudad”, al tiempo que ha destacado su importancia como “escaparate de promoción, proyección, identidad y orgullo colectivo”.

En este sentido, Manuel Serrano ha explicado que “la Feria es algo propio que tenemos en casa, algo que cuidamos y hemos trabajado”, asegurando que “los albaceteños pueden predicar a los cuatro vientos este patrimonio colectivo que es la Feria allá donde vayan.

El alcalde ha definido la Feria como “la mayor empresa de esta ciudad” en la que “tienen participación todos y cada uno de los albaceteños, poniendo de manifiesto el carácter colectivo de una celebración que se construye con la implicación de toda la sociedad albaceteña y que es uno de los principales exponentes de la ‘Marca Albacete’.

Manuel Serrano ha animado a los albaceteños a disfrutar de las actividades organizadas durante el día de hoy en una jornada marcada por la festividad de la Virgen de Los Llanos, un día “cargado de actividad, de emotividad y también de devoción”, en el que Albacete vuelve a rendir homenaje a su Patrona.