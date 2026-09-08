O. Q. L. I. T. en concierto en la feria en los barrios de Albacete 2026

La formación musical albaceteña O.Q.L.I.T. (Ondas Que Lo Inundan Todo) presentará al completo su primer trabajo discográfico, "Crisis Mundial de los 40", el próximo sábado 12 de septiembre a las 19:00 h.

La cita tendrá lugar en el escenario del Barrio Universidad (Explanada de las Cafeterías), dentro de la programación cultural de "La Feria en los Barrios". El grupo local será el encargado de abrir la noche como telonero de la mítica banda alicantina Guaraná.

"Crisis Mundial de los 40" se publicó en plataformas de streaming el pasado 19 de mayo y, con motivo de este concierto, los asistentes podrán adquirir por primera vez su edición física limitada en formato CD y USB.

UNA NECESIDAD FISIOLÓGICA DE EXPRESIÓN MUSICAL

Según explica la propia banda, este álbum nace de una “necesidad fisiológica de expresión musical” y se posiciona como una reacción visceral e inconformista ante la inestabilidad del mundo occidental actual y el desajuste de las expectativas generacionales.

El sonido del disco ha sido esculpido bajo la dirección del reconocido productor Javi Milla (vinculado a proyectos como Chucho y TodoMal). En él conviven sintetizadores vintage, guitarras ambientales y una electrónica de alta fidelidad. Esta colisión entre el pop atmosférico y el post-punk más crudo se ha diseñado específicamente para trasladarse a un directo explosivo, contundente y de gran carga expresiva.

DE DÚO A CUARTETO SOBRE EL ESCENARIO

El proyecto fue fundado originalmente como un dúo por Darío Garrido (composición, voces y multinstrumentista vinculado a bandas como Chucho y Seizu) y Bea de la Cruz (especialista en flauta travesera y teclados).

Con el objetivo de potenciar su puesta en escena para la gira de directos, la banda se ha expandido recientemente a un formato de cuarteto con la incorporación de Laura Maza a la batería y Susana Palacios al bajo eléctrico y sintetizadores, aportando una inyección de ritmo, energía y frescura.

A pesar de su corta trayectoria con la nueva formación, O.Q.L.I.T. ya ha comenzado a cosechar reconocimientos en el circuito musical, destacando la obtención del tercer premio en el XXXVII Memorial Alberto Cano y su reciente participación en el V Summerfest de Imaginalia.