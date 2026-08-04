Globalcaja obtiene el reconocimiento de AENOR ‘Huella de Carbono CO2 Calculado’

El director general de AENOR Confía, David de Pastors, ha entregado la certificación al director general de Globalcaja, Pedro Palacios, acreditando así el nuevo avance en la estrategia de sostenibilidad de la entidad, al permitir conocer, medir y gestionar el impacto ambiental derivado de su actividad. Este análisis constituye, además, una herramienta esencial para identificar oportunidades de mejora y continuar avanzando en la reducción progresiva de las emisiones.

Palacios ha destacado que este reconocimiento refuerza el compromiso de la entidad con una gestión responsable, transparente y orientada a generar un impacto positivo en las personas y en el territorio “Medir nuestra huella de carbono nos permite disponer de información rigurosa para seguir tomando decisiones que contribuyan a reducir nuestro impacto ambiental y continuar avanzando hacia un modelo de entidad aún si cabe más comprometida”, ha señalado.

Le entidad financiera líder de Castilla-La Mancha inició los cálculos de su huella de carbono en el año 2021, demostrando así su compromiso con la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la mejora del entorno. Calcular la huella de carbono es una iniciativa que se enmarca en su estrategia de Impacto y Gestión Sostenible, su hoja de ruta para contribuir a un futuro más verde, justo e inclusivo.

Con la verificación del cálculo de su huella de carbono, Globalcaja avanza en el cumplimiento de sus compromisos ambientales mediante la inscripción en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la definición de objetivos de reducción en el marco de su Plan de Descarbonización, alineado con el Acuerdo de París. Entre ellos, destaca el propósito de alcanzar en 2030 un consumo energético procedente al 100% de fuentes renovables.

Por su parte, Pastors, ha señalado que “la medición de la huella de carbono permite a las organizaciones disponer de información rigurosa y trazable sobre sus emisiones, un punto de partida fundamental para definir objetivos y adoptar medidas de mejora. Esta certificación reconoce el trabajo realizado por Globalcaja para calcular su impacto ambiental conforme a metodologías reconocidas y comunicarlo de manera transparente”.

La certificación ‘Huella de Carbono CO₂ Calculado’ de AENOR verifica que la organización ha realizado el inventario de sus emisiones conforme a metodologías reconocidas, aportando rigor, trazabilidad y confianza a la información ambiental comunicada.

Con este reconocimiento, Globalcaja continúa fortaleciendo su estrategia de sostenibilidad estrechamente vinculada a su modelo de banca de personas para personas, a su arraigo territorial y a su propósito de contribuir al desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.

Al acto de entrega, que ha tenido lugar en la sede de Albacete, han asistido también Antonio Contreras, director de la sede de AENOR en Castilla-La Mancha; Antonio González Moreno, director de Relaciones Institucionales de Globalcaja; y Marisol Prado Camacho, directora de Intervención General y responsable de la Oficina de Sostenibilidad.