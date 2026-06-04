La Gerencia de Villarrobledo refuerza la humanización pediátrica con cuentos adaptados a cada niño

La Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha incorporado MiniTales a sus dispositivos de atención pediátrica, un recurso de humanización que utiliza cuentos personalizados para facilitar el acompañamiento emocional de los niños y niñas durante su paso por el entorno sanitario.

El proyecto se desarrolla en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el SESCAM y MiniTales S.L., que permitirá incorporar este recurso en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha con el objetivo de favorecer una experiencia asistencial más amable para los pacientes pediátricos y sus familias.

A través de códigos QR ubicados en consultas externas y áreas pediátricas, las familias podrán acceder de forma gratuita a cuentos personalizados adaptados a la edad, valores y situación de cada menor. Estos contenidos podrán leerse, escucharse o imprimirse, convirtiéndose en una herramienta útil tanto durante la espera en consultas como en procesos de hospitalización.

El responsable de Humanización de la Gerencia de Villarrobledo, Andrés Tendero, ha destacado que esta iniciativa “refuerza el compromiso de la Gerencia con una atención más cercana, sensible y adaptada a las necesidades emocionales de los pacientes pediátricos y sus familias”.

Un gran apoyo

En este sentido, ha explicado que MiniTales “puede ayudar a los niños y niñas a comprender mejor determinadas pruebas, procedimientos o situaciones clínicas mediante un lenguaje adaptado a su edad, reduciendo el miedo, la ansiedad y la incertidumbre que en ocasiones genera el entorno sanitario”.

Además de mejorar la experiencia de los pacientes más pequeños, esta herramienta supone también un apoyo para los profesionales sanitarios, ya que facilita la explicación de procesos clínicos o procedimientos complejos de una manera más sencilla, cercana y comprensible para la infancia.

Al mismo tiempo, permite a las familias participar de forma activa en el acompañamiento emocional de los menores, ayudando a normalizar el proceso de enfermedad y generando un entorno de mayor confianza durante la atención sanitaria.

Esta actuación se enmarca en las líneas de trabajo que la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo viene impulsando en materia de humanización, experiencia del paciente y mejora de la calidad asistencial, con especial atención a colectivos vulnerables como la población infantil.

La implantación de MiniTales se desarrollará de forma progresiva en las distintas áreas vinculadas a la atención pediátrica de esta área sanitaria, tanto en hospitalización como en consultas externas. Para facilitar su difusión se utilizarán cartelería, tarjetas de descarga, soportes informativos y los sistemas digitales internos del centro.