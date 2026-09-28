Fundación Globalcaja HXXII y UCLM unen a alumnado y empresas en Desafío 360º

La Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Globalcaja HXXII lanzan la segunda edición de Desafío 360º con la colaboración de Solsticio, una iniciativa diseñada para conectar estudiantes universitarios de último curso con empresas de Castilla La-Mancha desarrollando proyectos de innovación a través de sus Trabajos Fin de Grado o Máster (TFG/TFM).

Esta mañana la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional UCLM, Ángela González Moreno; el presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres Ugena; y Blanca Travesí, CEO de Solsticio han presentado en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales del Campus de Albacete el programa, que cuenta con importantes novedades como la ampliación de campus, facultades y escuelas participantes o la dotación de la fundación de un premio de 1.000 euros al mejor trabajo presentado durante este curso.

Al término de la presentación, y junto a la decana de la Facultad, Ángela Triguero, han dado la bienvenida al alumnado que ha participado en una jornada de Demo Day para que conozcan de primera mano las posibilidades que les ofrece el programa.

Desafío 360º surgió como una iniciativa que pretende dar respuesta a tres retos clave de la región: crear el ecosistema apropiado para que el talento joven quiera instalarse en Castila-La Mancha, la necesidad de promover la innovación en el tejido empresarial y la creación de empleo juvenil.

Durante su intervención, Ángela González señaló la que la idea principal de esta iniciativa es fomentar la innovación a través del aprendizaje y los trabajos desarrollados por los estudiantes, a la vez que destacaba la colaboración de la Universidad regional con entidades del territorio, como la Fundación Globalcaja Horizonte XXII y la empresa Solsticio, “socios” con los que ya se trabajó en la primera edición. “Sobre todo lo que queremos es fomentar la innovación a través de los trabajos y el aprendizaje de nuestros estudiantes”, dijo.

Tras la experiencia del año anterior, la vicerrectora ha valorado especialmente el aprendizaje y los valores que adquieren los participantes, así como su orientación hacia las necesidades del entorno. “En la primera edición quedamos bastante satisfechos con lo que es el proceso de aprendizaje que se genera en nuestros estudiantes”, señaló, destacando también la capacidad de los proyectos para dar respuesta a necesidades de empresas y entidades y, con ello, generar impacto y crear valor.

Rafael Torres ha explicado que la Fundación, fruto del compromiso de Globalcaja con nuestro territorio, trabaja para impulsar el desarrollo socioeconómico de Castilla-La Mancha, y lo hace siempre acompañada de los partners más relevantes como es la Universidad de Castilla-La Mancha, de la que puso en valor la importancia del trabajo que lleva a cabo en la región. De la alianza de la fundación con la universidad regional y Solsticio aseguró que es muestra, una vez más, de los excelentes resultados de la colaboración público-privada.

Para Torres, Desafío 360º tiene dos vertientes fundamentales: promover que los recién egresados puedan quedarse en Castilla-La Mancha y que las empresas, “a las que tanto debemos porque crean puestos de trabajo”, cuenten con estos talentos que les resuelvan distintos problemas y que innoven en las tareas inherentes a las empresas.

La CEO de Solsticio, por su parte, ha explicado de que la empresa trabaja para poner en contacto a alumnado y empresas y les apoyan técnicamente durante la realización de los Trabajos de Fin de Grado o Máster. Blanca Travesí ha destacado el éxito de la edición piloto que ya se implementó durante el pasado curso y en el que se desarrollaron un total de 14 trabajos.

Un programa de impacto con novedades

Desafío 360º pone en contacto a alumnado con empresas de la región para desarrollar como tema central de sus TFGs/TFMs proyectos reales propuestos por el tejido empresarial mientras los estudiantes adquieren experiencia práctica de alto valor en su territorio.

En la primera experiencia piloto, que se llevó a cabo durante el pasado curso, han participado 14 alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como de la Escuela Superior de Ingeniería Informática del Campus de Albacete para resolver los retos planteados por 7 empresas de la región.

Como novedad en esta segunda edición, además de la facultad y la escuela citadas, se suman al programa la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial del Campus de Ciudad Real. Así, puede participar alumnado de los grados en ADE, en Economía, o Doble Grado Derecho-Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete; el Gado en Ingeniería Informática de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete; el Grado en Biotecnología o Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete; y el Grado en Matemáticas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial del Campus de Ciudad Real.

Otra de las novedades es la creación de un premio para el mejor trabajo de todos los presentados, dotado por Fundación Globalcaja HXXII con 1.000.

Durante todo el proceso, los participantes cuentan con el acompañamiento de un equipo técnico y mentores especializados que garantizan la calidad académica y el impacto empresarial de los proyectos y facilitan la comunicación entre jóvenes y empresas.