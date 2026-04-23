Formación para entrenadores y monitores deportivos de deporte base local

Miryam Maestre, concejal de Deportes, ha presentado un nuevo programa de formación gratuito dirigido a entrenadores y monitores deportivos de todas las disciplinas de la localidad, así como a todo aquel que quiera formarse como tal, con el objetivo de reforzar su papel como agentes clave en el desarrollo personal y deportivo de los deportistas.

Maestre, ha señalado que “este programa nace con la voluntad de acompañar y dotar de herramientas a quienes desempeñan un papel fundamental en la educación deportiva. No se trata únicamente de formar mejores deportistas, sino de contribuir a formar mejores personas a través del deporte”.

Puesto que el deporte no solo constituye una herramienta para la mejora de las capacidades físicas, sino también un medio fundamental para el aprendizaje de habilidades personales, es una herramienta fundamental para la adquisición de hábitos de vida saludables y el desarrollo de valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio. En este sentido, se ha subrayado que la calidad de la experiencia deportiva depende en gran medida de la gestión, organización y del entorno que ofrece el entrenador. “Los entrenadores son una figura clave en la transmisión de valores y en la creación de entornos positivos de aprendizaje. Con esta formación queremos reforzar su labor diaria y ofrecerles recursos prácticos que puedan aplicar directamente en sus equipos”, ha declarado la edil.

Por ello, este nuevo ciclo formativo está diseñado para dotar a los entrenadores y monitores de recursos y herramientas que les permitan desempeñar su labor de manera más eficaz, independientemente de su formación técnica previa o de la disciplina deportiva que practiquen. La iniciativa pone el foco en aspectos clave relacionados con la gestión de grupos, la motivación y la formación integral de los deportistas.

El programa constará de cuatro sesiones formativas en las que se abordarán los siguientes contenidos:

· Primera sesión: habilidades psicológicas asociadas al deporte, incluyendo la identificación y evaluación de puntos fuertes y áreas de mejora.

· Segunda sesión: liderazgo, trabajo en equipo y cohesión grupal.

· Tercera sesión: habilidades de comunicación y competencias sociales en la interacción con el equipo.

· Cuarta sesión: la formación de personas y deportistas a través del rol del entrenador.

Las sesiones se celebrarán los días 30 de abril, y 14, 21 y 28 de mayo, en las instalaciones de la piscina climatizada, en horario de 20:00 horas.