Dreaming Bubbles, el espectáculo familiar de magia y poesía que llega con el 2026

Con la llegada de 2026 aterrizará el espectáculo ‘Dreaming Bubbles’, una de las propuestas más destacadas de la programación de la Navidad Cultural 2025-2026., en una cita que tendrá lugar el próximo domingo 4 de enero a las 18:30 horas en el Auditorio Municipal, y que está dirigida a toda la familia, ofreciendo una experiencia mágica e inolvidable a través del asombroso mundo de las pompas de jabón.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha recordado el carácter solidario del evento y ha agradecido su labor a Antonio Gonzalez, director de la Fundación Globalcaja; Jose Luis Morcillo, presidente del Banco de Alimentos y Nacho Gonzalez, promotor del evento. En esta línea, ha resaltado el enfoque que tiene la Navidad Cultural en la ciudad, subrayando que “desde el Ayuntamiento de Albacete apostamos por una programación navideña que no solo se base en el entretenimiento, sino que también sea un reflejo de los valores que nos unen como sociedad”.

Serrallé ha destacado que “queremos ofrecer a nuestros ciudadanos una programación inclusiva, que emocione, inspire y promueva la reflexión, y este tipo de eventos refleja perfectamente esa propuesta, fusionando magia, ilusión y solidaridad, ya que no solo nos ofrece la oportunidad de disfrutar de una experiencia única, sino que también nos permite contribuir a una causa tan importante como la lucha contra la pobreza y la exclusión social”.

El evento, que contará con la dirección de Zeus Tomás Producciones, es un espectáculo teatral en el que el reconocido mago Whitedream, famoso por su récord Guinness como Mago de las Pompas de Jabón, llevará al público a un mundo onírico y fascinante donde las burbujas se convierten en un vehículo para soñar. “Es un espectáculo para disfrutar en familia, lleno de emociones, risas y un profundo mensaje de esperanza”, comentó la concejala. La magia del show, que fusiona el arte de las pompas de jabón con la teatralidad, promete una experiencia única para todos los asistentes.

La concejala también destacó la dimensión solidaria del evento, subrayando que la recaudación del espectáculo será destinada al Banco de Alimentos de Albacete, una causa que refleja el compromiso del equipo de Gobierno con las necesidades sociales de la ciudad.

En la rueda de prensa, también estuvieron presentes Antonio González, director de Relaciones Institucionales de Globalcaja, quien expresó su apoyo continuo a iniciativas culturales y sociales de la ciudad, y José Luis Morcillo, presidente del Banco de Alimentos de Albacete, que resaltó la importancia de eventos como este para poder continuar con la imprescindible labor de apoyo a las familias más necesitadas. Además, Nacho González, promotor del evento, detalló el proceso creativo detrás de ‘Dreaming Bubbles’ y cómo el espectáculo busca transmitir un mensaje de esperanza a través de la magia.

El espectáculo, cuyo precio de entrada es de seis euros, está disponible para compra en www.globalentradas.com y en la taquilla del Auditorio Municipal el mismo día del evento, desde una hora antes del inicio. La recaudación íntegra irá destinada a apoyar el trabajo del Banco de Alimentos, contribuyendo directamente a las acciones solidarias que se llevan a cabo en la ciudad.