El proyecto 'Pueblos Vivos' pretende mejorar la Sierra del Segura

La Asociación Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura ha abierto el proceso de licitación para la ejecución de las obras del proyecto “Los Pueblos Vivos de la Sierra del Segura”, una actuación estratégica destinada a revitalizar municipios rurales de la comarca y financiada por la Unión Europea – Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, cuenta con un presupuesto base de licitación de 322.601,27 euros (IVA incluido) y se estructura en seis lotes independientes, lo que favorece la participación tanto de pequeñas y medianas empresas como de compañías con mayor capacidad operativa, puesto que podrán presentar sus ofertas a uno, varios o a la totalidad de los lotes. La división responde a criterios geográficos y funcionales y facilitará el seguimiento y control de las obras.

Las actuaciones se desarrollarán en los municipios de Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Liétor y Molinicos, además de incluir un lote de intervención comarcal. Estas intervenciones consisten en la mejora del espacio público, embellecimiento urbano e implantación de elementos identitarios.

Actuaciones concretas

Concretamente, en Bogarra las actuaciones consistirán en el suministro e instalación de mobiliario urbano, cerramientos de contenedores, reposiciones puntuales de pavimentos y colocación de señalización turística e informativa. En Elche de la Sierra, se adecuará el Parque de la Concordia como espacio cultural y de uso público, incluyendo trabajos de urbanización, pavimentación exterior, ejecución de redes de servicios, instalación de alumbrado exterior autónomo y colocación de mobiliario urbano. En Férez, los trabajos consistirán en el embellecimiento de la entrada al municipio mediante la ejecución de elementos murales de carácter identitario. En Liétor se restaurará y se pondrá en valor elementos patrimoniales, incluyendo la rehabilitación de la balaustrada de la Fuente El Pilar y el acondicionamiento de la escalinata urbana adyacente, con criterios de conservación y mejora funcional.

Por su parte, en Molinicos, se mejorará el casco antiguo mediante actuaciones de accesibilidad, renovación de pavimentos, ejecución de instalaciones de abastecimiento y saneamiento, implantación de señalización turística y suministro e instalación de un módulo sanitario prefabricado. Por último, la actuación intercomarcal incluye la implantación de elementos comunes de identidad turística a escala comarcal, consistentes en señalética homogénea, hitos identificativos y equipamiento urbano diseñado bajo una misma línea estética para el conjunto de la Sierra del Segura.

El plazo de ejecución de todas las obras es de dos meses, lo que convierte esta licitación en una oportunidad especialmente atractiva para empresas del sector de la construcción que busquen proyectos ágiles, bien financiados y con impacto territorial directo.