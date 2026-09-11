Dos personas detenidas en Albacete por un delito de robo con violencia mediante el procedimiento del “tirón”

Componentes de la Guardia Civil de Caudete han detenido a dos personas vecinas de esa misma localidad, de 36 y 56 años de edad, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación, mediante el procedimiento del “tirón”.

Investigaciones

La Guardia Civil de Caudete tuvo conocimiento de la comisión de un robo con violencia e intimidación en el que una mujer de avanzada edad había sido víctima de la sustracción de una cadena y una medalla de oro que llevaba en el cuello.

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima caminaba por la vía pública y fue abordada por un hombre y una mujer, quienes inicialmente se aproximaron con la aparente intención de prestarle ayuda. Tras mantener una breve conversación, la mujer habría empujado a la víctima para, mediante un tirón, arrancarle del cuello la cadena y la medalla de oro, emprendiendo ambos autores la huida a pie.

Con la información obtenida acerca de los autores del robo, la Guardia Civil realizó un dispositivo operativo encaminado a su localización, detención y recuperación de las joyas sustraídas, estableciendo vigilancias en las principales vías de comunicación que previsiblemente podrían utilizar para abandonar la localidad.

Como resultado de estas gestiones, la Guardia Civil consiguió identificar a dos personas, que coincidían plenamente con los sospechosos, las cuales viajaban en un vehículo intentando abandonar la población caudetana, que fueron detenidas por el robo con violencia e intimidación que se venía investigando.

Diligencias / detenidos

Las diligencias, instruidas por la Guardia Civil, fueron entregadas, junto con los detenidos, en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almansa, en funciones de guardia.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para tratar de esclarecer totalmente los hechos y recuperar las joyas sustraídas en el robo.

Consejos de seguridad

Desconfíe de personas desconocidas que se aproximen con cualquier pretexto para distraerle o entablar conversación.

No facilite información sobre sus rutinas, domicilio, objetos de valor o movimientos a personas desconocidas.

Extreme la precaución si varias personas se acercan simultáneamente o intentan distraerle mientras otra permanece cerca de sus pertenencias.

Lleve el bolso cerrado, cruzado y sujeto delante del cuerpo, evitando colocarlo en el lado más próximo a la calzada.

Ante cualquier situación que le genere desconfianza, mantenga la calma, aléjese y busque un lugar seguro.

Teléfono de urgencias 062 y app ALERTCOPS

La Guardia Civil recuerda que, ante el menor indicio de la comisión de cualquier tipo delito, pueden comunicarlo llamando al teléfono 062, que se encuentra operativo las 24 horas del día.

Igualmente, se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.