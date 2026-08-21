Dos detenidos en Albacete como presuntos responsables de una estafa mediante el uso fraudulento de una tarjeta bancaria.

La Policía Nacional en Albacete han procedido a la detención de dos personas como presuntas responsables de un delito de estafa, tras utilizar de forma fraudulenta la tarjeta bancaria de un familiar sin su autorización ni consentimiento.

La Policía Nacional inició la investigación a raíz de la denuncia presentada por la perjudicada, quien manifestó haber sufrido durante varios meses numerosos cargos que no había realizado ni autorizado, ascendiendo el perjuicio económico total a 3.995,52 euros, esta cantidad se correspondía a 112 compras fraudulentas en distintos establecimientos.

Las primeras pesquisas permitieron determinar que parte de las operaciones correspondían a pedidos realizados a través de una conocida plataforma de comida a domicilio. Las gestiones practicadas permitieron identificar al usuario de la cuenta empleada para efectuar dichos pedidos, así como el número de teléfono asociado y los domicilios en los que se habían entregado los pedidos.

El análisis conjunto de la información obtenida, unido a las gestiones realizadas con la víctima y el uso de herramientas policiales de coordinación e inteligencia resultaron fructuosas lo que sumado a la colaboración de otras administraciones municipales, permitió establecer la vinculación de los investigados con los hechos y acreditar que uno de ellos tenía acceso habitual a la tarjeta bancaria por su parentesco directo con la perjudicada ya su pareja quien realizaba las compras que abonaba con dicho medio de pago.

Finalmente, los investigadores procedieron a la localización y detención de ambos como presuntos autores de un delito de estafa.

La Policía Nacional recomienda la guarda y custodia eficaz de nuestros documentos de identidad personal y de aquellos que medios de pago online para evitar que nuestros datos bancarios o personales sean utilizados fraudulentamente causando un perjuicio en nuestra seguridad personal y económica.