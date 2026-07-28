La Diputación y FEDA lanzan ProTalentoAB para conectar el talento de la provincia con las empresas que necesitan crecer

Los máximos responsables de la Diputación de Albacete y de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) han presentado ProTalentoAB, una nueva iniciativa destinada a mejorar la conexión entre las necesidades reales de las empresas de la provincia y el talento disponible en el territorio, favoreciendo que las personas encuentren oportunidades laborales acordes a su formación sin tener que abandonar su entorno.

En el acto, celebrado en la sede de FEDA, ha contado con la participación además del presidente de la Diputación, Santi Cabañero; y del presidente de la Confederación, Artemio Pérez; del vicepresidente provincial, Fran Valera; y del secretario general de FEDA, Vicente García, quien ha detallado el funcionamiento del programa.

Para la Diputación, este proyecto supone mucho más que una nueva herramienta de empleo. Representa la consolidación de una estrategia de trabajo compartida con FEDA que, desde hace años, viene situando la formación, la empleabilidad y el desarrollo económico como ejes fundamentales para fortalecer el conjunto de la provincia.

Cabañero: "No es una ocurrencia; es el resultado de muchos años de trabajo"

El presidente provincial ha subrayado que ProTalentoAB "no es una ocurrencia ni un calentón", sino la consecuencia natural de una línea de trabajo mantenida entre ambas instituciones para responder a uno de los principales desafíos del mercado laboral actual.

"Tenemos la suerte de vivir en una provincia donde empleadores y trabajadores no buscan el desencuentro, sino encontrarse", ha señalado, explicando que mientras numerosas empresas trasladan las dificultades que encuentran para incorporar determinados perfiles profesionales, muchas personas siguen formándose y mejorando su cualificación sin lograr acceder a las oportunidades laborales para las que se preparan.

De formar talento... a conectarlo con las empresas

Cabañero ha enmarcado el nacimiento de ProTalentoAB dentro de la apuesta que la Diputación viene desarrollando desde hace años para mejorar la empleabilidad de quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

En este sentido, ha recordado el recorrido de los programas Dipualba Protege, impulsados gracias al respaldo del Fondo Social Europeo Plus y dirigidos especialmente a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, mujeres —muy especialmente en el medio rural— y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, se desarrolla Dipualba Protege II, con una inversión superior a los 7,3 millones de euros, que permitirá acompañar a 1.035 personas a través de 69 itinerarios formativos adaptados a las necesidades del mercado laboral.

"Pero luego hay que llegar al mercado laboral. Luego esa persona tiene que encontrarse con la empresa", defendiendo que la formación debe diseñarse pensando en las necesidades reales del territorio para evitar que el talento tenga que marcharse fuera de la provincia.

"No se trata de formar personas para que encuentren trabajo lejos de aquí. Se trata de saber qué perfiles necesitan nuestras empresas y preparar a nuestra gente para que esas oportunidades puedan quedarse en Albacete", ha afirmado.

Una “plataforma viva” que ya empieza a dar resultados

El presidente provincial también ha celebrado la buena acogida que el proyecto está registrando incluso antes de su presentación oficial.

Según ha destacado, la plataforma ya está incorporando de forma continua nuevas personas candidatas, empresas y entidades colaboradoras, lo que demuestra el interés que ha despertado la iniciativa y anticipa el potencial de crecimiento del programa.

En este sentido, García ha explicado que ProTalentoAB combina una plataforma digital de encuentro entre empresas y candidatos con asesoramiento individualizado, acciones formativas para personas desempleadas y responsables de recursos humanos, un Foro Talento-Empresa para favorecer el contacto directo entre ambas partes y un sistema de seguimiento que permitirá evaluar los resultados obtenidos y reconocer las mejores prácticas desarrolladas.

En apenas unas semanas de funcionamiento, el programa cuenta ya con 90 empresas registradas, 253 personas candidatas inscritas y 34 ofertas de empleo publicadas, además de una amplia red de entidades colaboradoras entre las que figuran administraciones públicas, centros educativos, entidades sociales y el Ministerio de Defensa, entre otras.

Una inversión para preparar el futuro de la provincia

La Diputación destina 120.000 euros a esta primera edición de ProTalentoAB, una aportación que Cabañero ha defendido desde la utilidad pública de la institución provincial.

"Habrá quien piense que esto no es una competencia de la Diputación. Probablemente no lo sea desde un punto de vista estrictamente legal. Pero sí entendemos que una de nuestras principales responsabilidades es conseguir que nuestro territorio esté preparado y que las personas que viven aquí tengan cada vez más oportunidades", ha señalado.

"Cuando ponemos en marcha un proyecto piloto lo hacemos porque creemos en él. Está muy trabajado y estamos convencidos de que va a ser un éxito. Ojalá este sea el inicio de un largo recorrido que permita a muchas personas encontrar empleo y a muchas empresas encontrar el talento que necesitan", ha afirmado.

Una alianza consolidada para impulsar el desarrollo de Albacete

Por su parte, el presidente de FEDA, ha puesto en valor la estrecha colaboración que ambas entidades mantienen desde hace años y ha definido ProTalentoAB como "un paso más" dentro de una trayectoria compartida para impulsar el emprendimiento, la formación y la empleabilidad.

Asimismo, ha animado tanto a las empresas como a las entidades del territorio a implicarse activamente en el proyecto para ampliar su alcance, convencido de que "el talento existe, pero muchas veces necesita una oportunidad".

Un modelo de colaboración que hace más fuerte a la provincia

En el tramo final de su intervención, Cabañero ha querido reconocer el papel que FEDA desempeña en el desarrollo económico provincial, felicitando a Artemio Pérez y al conjunto de la organización empresarial por una trayectoria basada en el diálogo y la cooperación.

"Lo ideal es que a la empresa le vaya bien y que al trabajador también le vaya bien. Y creo que eso, en Albacete, ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Esa manera de entender las relaciones laborales es una de las grandes fortalezas de esta provincia", ha concluido.