La Diputación de Albacete elaborará un censo de instalaciones municipales con amianto

El viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Albacete, Bernardo Ortega, ha mostrado su satisfacción por la aprobación, con la unanimidad de los grupos políticos, de la moción presentada por el Partido Popular para la elaboración de un censo con instalaciones municipales construidas con amianto en municipios de Albacete; así como un calendario para su retirada y una partida presupuestaria en el año 2026 a tal efecto, todo ello en cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos y suelos contaminados.

De esta forma, Bernardo Ortega ha explicado que el Grupo Popular traslada al Pleno una preocupación que los alcaldes de la provincia tienen en estos momentos, teniendo en cuenta que la Ley exige la gestión y retirada de este material considerado contaminante antes de 2028 para las instalaciones municipales de mayor riesgo, y el resto para antes de 2032.

El viceportavoz del Grupo Popular ha propuesto igualmente, tras el pertinente censo elaborado con la ayuda de técnicos de la Diputación, la fórmula de habilitar una línea de subvenciones a los Ayuntamientos para la retirada del amianto, o bien establecer una licitación conjunta para que las empresas especializadas en la gestión de este material puedan actuar con la mayor eficiencia posible.

Bernardo Ortega ha recordado que el amianto ha sido un material muy común en nuestro país desde la década de los años 60 hasta su prohibición hace ya más de una veintena de años, habiendo sido muy utilizado para la construcción de tejados, tuberías de agua, bajantes o depósitos.

“Resulta evidente que los municipios más pequeños de nuestra provincia no cuentan con los medios económicos ni humanos suficientes para la realización de dicho censo, por lo que podrían enfrentarse a retrasos en la elaboración del mismo y en la planificación de la retirada del amianto, lo cual podría hacer inviable el cumplimiento de la normativa; por ello, se hace imprescindible la colaboración de la Diputación Provincial como entidad que tiene entre sus competencias la asistencia técnica a municipios”, añade Bernardo Ortega.

“Con esta moción, el Grupo Popular continúa en su línea de trabajo en la Diputación Provincial de apoyo permanente a los alcaldes, con una escucha activa, sin atender a colores políticos y aportando las soluciones que creemos mejores para elevar la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha concluido Bernardo Ortega.