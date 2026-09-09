C-LM impulsa una vivienda de mayores en Nerpio para reforzar los cuidados de proximidad rural

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado la construcción de una nueva vivienda de mayores en Nerpio con una financiación de 400.000 euros, procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este nuevo recurso, que contará con 10 plazas, permitirá reforzar la atención a las personas mayores en el medio rural, favoreciendo que puedan permanecer en su entorno habitual con una atención cercana, personalizada y adaptada a sus necesidades.

La directora general de Mayores, Alba Rodríguez, ha visitado dichas obras, acompañada por el alcalde de Nerpio, José Antonio Gómez Moreno. Durante la visita han podido comprobar el avance de una actuación que se encuentra ejecutada aproximadamente al 60-70% y que permitirá incorporar este nuevo recurso a la Red de Viviendas de Mayores de Castilla-La Mancha, la más amplia de España, con 174 viviendas y 1.720 plazas.

Rodríguez Cabañero ha destacado que con esta nueva vivienda de mayores “damos un paso más en nuestro compromiso de acercar los cuidados a las personas mayores”. Asimismo, ha señalado que "dignificamos los cuidados de larga duración, ofrecemos un recurso de proximidad en el entorno rural para que la gente tenga garantizados los servicios desde el inicio de su vida hasta el final de ella, manteniendo el empleo en los entornos y fijando población”.

La nueva infraestructura se construye sobre un inmueble de titularidad municipal y contará con seis habitaciones individuales, dos dobles, cocina, comedor, sala de estar, gimnasio y espacios destinados a servicios como peluquería y podología, además de estar conectada con el centro de mayores del municipio para favorecer su integración en la vida comunitaria.

La directora general ha subrayado que "seguimos ampliando la Red de Viviendas de Mayores de Castilla-La Mancha porque creemos que vivir más años también debe significar hacerlo en el lugar donde uno ha desarrollado su proyecto de vida". “Lo que reforzamos son las políticas del presidente Emiliano García -Page, llevando recursos y reforzando la Red en todos los municipios, haciendo alusión a esa Ley, pionera, de Despoblación que tenemos en Castilla -La Mancha”, ha finalizado.