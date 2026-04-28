Provincia

La CHS inicia los trabajos, declarados de emergencia, de reparación del azud de Liétor

Las actuaciones permitirán reparar la citada infraestructura recuperando el normal funcionamiento de la misma, ubicada en el río Mundo y tendrán un coste de 1,9 millones de euros.

Onda Cero Albacete

Albacete |

La CHS inicia los trabajos, declarados de emergencia, de reparación del azud de Liétor
La CHS inicia los trabajos, declarados de emergencia, de reparación del azud de Liétor | Subdelegación de Gobierno

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha iniciado los trabajos relativos a la reparación y acondicionamiento en el azud de Liétor, situado en el río Mundo, con el objetivo de recuperar su correcto funcionamiento hidráulico y reforzar la seguridad de la infraestructura.

Los trabajos han empezado con actuaciones de micropilotaje y consolidación del terreno en el entorno del aliviadero de labio fijo del azud para garantizar su estabilidad e impermeabilización, y mejorar su capacidad portante, paso previo a la reconstrucción del cuenco del azud, una intervención clave para garantizar la estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

Tras esa primera intervención, las actuaciones se centrarán en la limpieza y retirada de sedimentos acumulados en el entorno del azud, así como la reparación y adecuación de elementos estructurales. Asimismo, se ejecutarán acciones de refuerzo en distintos puntos de la obra, con el fin de recuperar su estabilidad y asegurar su respuesta ante posibles episodios de aumento de caudal.

De igual modo, se ha instalado un sistema de bombeo provisional que mantendrá el suministro de agua a la población de Hellín y a las comunidades de regantes afectadas durante la realización de estos trabajos.

La función principal del azud de Liétor es la derivación de agua del río Mundo a un canal para el abastecimiento urbano de la población de Hellín, con aproximadamente 30.000 habitantes, y para el riego de comunidades de regantes que agrupan unas 3.135 hectáreas.

Esta obra de emergencia responde a la necesidad de reparar, recuperando las condiciones óptimas, esta infraestructura considerada estratégica para la gestión del agua en la zona, la cual se vio dañada tras las crecidas del rio Mundo acaecidas este invierno y que dio lugar a la declaración de obra de emergencia por parte de la presidencia del organismo por importe de 1.900.000 euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer