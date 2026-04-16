El XI Certamen Nacional de Pintura Rápida ‘Antonio Carrilero’ se adelanta al mes de junio

El concejal de Cultura, Luis Fernández, junto a Francisco Pérez, responsable de la Fundación Antonio Carrilero, han anunciado que este año, el XI Certamen Nacional de Pintura Rápida ‘Antonio Carrilero’ se adelanta respecto al pasado año, y se celebra el 21 de junio. Además, contará con más premios que en 2025, ya que alcanzarán los 4.700 euros frente a los 2.700 de la pasada edición.

"Estos cambios responden a que queremos darle un impulso mayor a este certamen nacional, y creemos que adelantando de octubre a junio su realización, y poniendo sobre la mesa más premios, puede ser mucho más atractivo para los participantes", ha señalado el concejal de Cultura.

Por su parte, Francisco Pérez ha destacado el esfuerzo conjunto para revitalizar el certamen, subrayando que "queríamos hacer algo más grande este concurso, que ya alcanza su undécima edición, porque en los últimos años habíamos notado un descenso en la participación". En este sentido, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y, especialmente, de las empresas colaboradoras, "cuyo apoyo ha sido fundamental para incrementar la dotación de los premios".

Asimismo, Pérez ha valorado positivamente el cambio de fecha, indicando que "el mes de junio es una muy buena opción, al no coincidir con los meses más fuertes del verano, lo que puede favorecer la participación".

Novedades

Entre las novedades de esta edición, ha señalado la apertura de nuevos espacios para la realización de las obras, como el interior de la Iglesia de El Salvador y la Posada del Sol, ampliando así las posibilidades creativas de los participante, y ha avanzado que el certamen contará con la participación como miembro del jurado del dramaturgo rodense Pedro Manuel Villa, vinculado históricamente a la figura de Antonio Carrilero, quien también participará en el acto de entrega de premios.

Como es habitual, está abierto a la participación de cualquier artista mayor de edad residente en España, y la jornada se desarrollará entre las 9:00 y las 18:00 horas, tiempo durante el cual los participantes deberán realizar sus obras al aire libre, inspiradas en La Roda y su entorno urbano.

Los espacios habilitados incluyen el casco histórico, los parques Adolfo Suárez y La Cañada, así como el interior de la Iglesia de El Salvador y la Posada del Sol.

El concurso contempla una importante dotación económica, con un primer premio de 1.200 euros, otorgado por el Ayuntamiento de La Roda, y otros premios financiados por entidades colaboradoras y vecinos a título individual mientras que la inscripción se realizará el mismo día del certamen, entre las 8:00 y las 10:00 horas, en el Estudio Antonio Carrilero, donde también se procederá al sellado de los soportes.

Las obras finalizadas se entregarán en el Centro Cultural San Sebastián a partir de las 17:00 horas. El fallo del jurado se dará a conocer ese mismo día a las 19:00 horas, coincidiendo con la inauguración de la exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 28 de junio.

Desde la organización se destaca que este certamen no solo promueve la creación artística, sino que también contribuye a poner en valor el patrimonio urbano y cultural de La Roda, con el objetivo de consolidarse nuevamente como una referencia a nivel nacional.