Castilla-La Mancha conecta sus raíces patrimoniales y naturales con el uso sostenible de las nuevas tecnologías

Castilla-La Mancha va a conectar las raíces de su oferta turística patrimonial, cultural, natural y gastronómica con el uso inteligente y sostenible de las nuevas tecnologías en un estand de más de 1.600 metros cuadrados que será la bandera de la presencia de la región en la 46 edición de FITUR, con un árbol central que servirá de raíz de conexión y crecimiento para los recursos tecnológicos y la oferta turística de la región. Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha presentado hoy la que será la presencia de Castilla-La Mancha en la 46 edición de FITUR, que se abrirá el 21 de enero con el día dedicado a la provincia de Guadalajara y con la inauguración del presidente regional, Emiliano García-Page.

Tras la primera jornada, el turno será el 22 de enero para la provincia de Cuenca; el 23 de enero, para Albacete; el 24 de enero y ya inmersos en el fin de semana para la provincia de Toledo; y el 25 de enero será el día de la provincia de Ciudad Real en el estand regional. “Nos hemos consolidado como una referencia en el estand 7, donde vamos a contar con más de 1.600 metros cuadrados en dos plantas, una de ellas dedicada al ámbito más profesional de la cita, y a mostrarnos, sin complejos, como uno de los grandes destinos de interior de nuestro país”, ha indicado Patricia Franco, que ha recordado que, el pasado año, más de 32.000 personas pasaron por el estand de Castilla-La Mancha en FITUR, 17.000 de ellas profesionales del sector.

“Volveremos a mostrar que somos un destino inclusivo, que cuida la diversidad en todos sus aspectos, y tendremos de nuevo presencia en FITUR LGTBI+”, ha señalado la consejera, remarcando que el estand representa “a una región conectada, moderna y que a su vez es accesible y transita hacia la tecnología, que nos ayuda a mejorar los recursos turísticos que tenemos”. Esa es la idea central que quiere proyectar a Castilla-La Mancha como un destino “innovador, seguro y cercano”, con una visión integradora que va a tener el uso de la tecnología como hilo conductor de la propuesta para este año, “con un árbol central que va a representar esa raíz que conecta nuestra raíz, nuestro centro con esas nuevas tecnologías”.

Dentro de esta propuesta, novedades como:

La realidad aumentada y virtual en los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha

Una zona de ‘gaming’ donde se podrá jugar in situ a ‘Legends of Castilla-La Mancha’, el espacio de la región en la plataforma Fortnite

La plataforma digital turística de la región, que se pondrá de largo en esta edición de FITUR para integrar la gestión y la promoción digital de la actividad turística en Castilla-La Mancha.

“Tendremos espacios individualizados para las cinco provincias de la región, y agradezco a las cinco diputaciones que vayamos de la mano en la promoción de nuestra tierra; así como para nuestra oferta Patrimonio de la Humanidad, con ciudades como Toledo y Cuenca, el Parque Minero de Almadén, la Cerámica de Talavera y Puente y la Tamborada de Hellín y Agramón; además de un mostrador para la candidatura del Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza”.

Junto estos espacios, también mostradores dedicados tanto a los parques temáticos Puy du Fou y Toroverde, como para las rutas enogastronómicas de la región, una zona para las Hospederías de Castilla-La Mancha, “y como novedad, otro espacio para el 800 aniversario de la Catedral Primada de Toledo,”. Como cada año, el estand, que contará con la colaboración de CECAP y Down Toledo, cuyos integrantes formarán parte del cuerpo de informadores que atenderán al visitante, tendrá una importante apuesta por la gastronomía, con la colaboración de la Federación de Hostelería de Castilla-La Mancha, “que servirá más de 9.000 tapas en la feria, 1.800 cada día, representando a cada una de las provincias”, además de celebrar en el espacio Raíz Culinaria 18 shows gastronómicos y 9 catas maridadas de la mano de Euro-Toques CLM.

Castilla-La Mancha reedita en FITUR la campaña ‘PARA’, para reivindicar ese turismo ‘slow’ que invita a parar y a conocer despacio la región y sus gentes, “y las muchas cosas buenas que atesoramos”, ha dicho la consejera, que ha citado como referencia dentro de esa apuesta al municipio de Cifuentes, donde se ha llevado a cabo la presentación de FITUR este año, “y donde estamos acompañando una importante inversión, de 3,4 millones de euros, dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística que está sirviendo, por ejemplo, para la mejora del Castillo de Cifuentes, una de las joyas patrimoniales de este municipio y de la Alcarria”.

Además, la consejera ha trasladado la enhorabuena del Gobierno regional al conjunto del sector turístico por los grandes datos del ejercicio 2025, que a falta del cierre con los datos del mes de diciembre apunta a un nuevo récord en el sector, “con un dato que ya sabemos, el del empleo, que hace que hayamos cerrado el año con el mayor dato de empleo del sector turístico en Castilla-La Mancha en toda la serie, superando por primera vez las 52.000 personas afiliadas en actividades turísticas en un mes de diciembre”; una cifra a la que la consejera ha añadido el liderazgo regional en el turismo rural a lo largo del año 2025, o el hecho de que Guadalajara es la provincia de todo el país con mayor crecimiento en pernoctaciones hoteleras entre enero y noviembre del pasado año, y la cuarta de toda España con mayor crecimiento en viajeros.