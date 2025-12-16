Casi un centenar de comercios participan en la campaña de Navidad hellinera

Casi un centenar (98) de comercios y locales de hostelería de Hellín se han adscrito a la campaña de Navidad 2025 impulsada por el consistorio local. Cada uno de ellos contará con un cartel de la campaña visible en su escaparate, y dispondrán en su interior de una urna donde, con una compra mínima de 20€, podrán depositar su ticket con sus datos para participar en el sorteo final de los regalos, que se celebrará en directo el 3 de enero, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hellín.

Los premios ascienden a 2.500 euros

El valor total de los premios asciende a los 2500 euros; y consisten en: un ordenador portátil; una televisión de 55 pulgadas; una bicicleta de montaña; 3 lotes de Reyes, que incluyen un jamón, queso y embutido; y 10 vales de 100 euros cada uno, que los afortunados podrán canjear en cualquier establecimiento adherido a la campaña, sea o no en el que depositó su ticket.

Raquel Tomás, concejala de Comercio, ha agradecido su compromiso a las asociaciones de comerciantes locales AMEDHE, ACHE Y COHECO y, por supuesto, a los 98 locales entre comercios y hostelería participantes en esta campaña, que invita “a todos los vecinos de Hellín, de municipios cercanos y a todos los que nos visiten en nuestra ciudad, a que compren en el comercio y hostelería local, donde tendrán un servicio cercano y de calidad”.

La edil ha confirmado que se seguirán haciendo campañas durante todo el año, como muestra de la apuesta de la Concejalía por el comercio de proximidad. “Como dice nuestra campaña: consumiendo en el comercio y la hostelería de Hellín, ganamos todos”.