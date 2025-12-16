Provincia

Casi un centenar de comercios participan en la campaña de Navidad hellinera

Cada uno de ellos contará con un cartel de la campaña visible en su escaparate y dispondrán en su interior de una urna donde, con una compra mínima de 20 euros, podrán depositar su ticket con sus datos para participar en el sorteo final de los regalos, que se celebrará en directo el 3 de enero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hellín

Onda Cero Albacete

Albacete |

Casi un centenar de comercios participan en la campaña de Navidad hellinera
Casi un centenar de comercios participan en la campaña de Navidad hellinera | Ayuntamiento de Hellín

Casi un centenar (98) de comercios y locales de hostelería de Hellín se han adscrito a la campaña de Navidad 2025 impulsada por el consistorio local. Cada uno de ellos contará con un cartel de la campaña visible en su escaparate, y dispondrán en su interior de una urna donde, con una compra mínima de 20€, podrán depositar su ticket con sus datos para participar en el sorteo final de los regalos, que se celebrará en directo el 3 de enero, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hellín.

Los premios ascienden a 2.500 euros

El valor total de los premios asciende a los 2500 euros; y consisten en: un ordenador portátil; una televisión de 55 pulgadas; una bicicleta de montaña; 3 lotes de Reyes, que incluyen un jamón, queso y embutido; y 10 vales de 100 euros cada uno, que los afortunados podrán canjear en cualquier establecimiento adherido a la campaña, sea o no en el que depositó su ticket.

Raquel Tomás, concejala de Comercio, ha agradecido su compromiso a las asociaciones de comerciantes locales AMEDHE, ACHE Y COHECO y, por supuesto, a los 98 locales entre comercios y hostelería participantes en esta campaña, que invita “a todos los vecinos de Hellín, de municipios cercanos y a todos los que nos visiten en nuestra ciudad, a que compren en el comercio y hostelería local, donde tendrán un servicio cercano y de calidad”.

La edil ha confirmado que se seguirán haciendo campañas durante todo el año, como muestra de la apuesta de la Concejalía por el comercio de proximidad. “Como dice nuestra campaña: consumiendo en el comercio y la hostelería de Hellín, ganamos todos”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer