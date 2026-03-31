El Carlos Belmonte acogió la 'I Jornada de Turismo Deportivo'

Recientemente se estrenó la primera ‘Jornada de Turismo Deportivo en la provincia’, una iniciativa estratégica con la que la Diputación refuerza su apuesta por el deporte como motor de desarrollo económico, social y territorial. El diputado de Deportes, Daniel Sancha, fue el encargado de ‘abrir’ oficialmente este evento que reunió a profesionales, empresas, ayuntamientos y entidades del sector.

Jornada que nace desde la experiencia y la escucha

El diputado subrayó que esta iniciativa surge del aprendizaje acumulado por la Diputación en espacios como FITUR y otros foros especializados, donde se ha trabajado para identificar oportunidades y proyectar el potencial del territorio: “Nace de nuestras experiencias en ferias como FITUR, donde hemos escuchado, hemos observado y hemos intentado también mostrar lo que hacemos desde la Diputación, poniendo en común qué podemos desarrollar a futuro en nuestra provincia”.

Sancha defendió el posicionamiento de Albacete como “territorio referente en el ámbito deportivo dentro de Castilla-La Mancha”, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia un modelo más coordinado: “Estas jornadas vienen para que ‘no hagamos la guerra’ cada uno por su lado, sino que nos juntemos, que seamos más fuertes y que seamos capaces de generar no solo eventos deportivos, que ya tenemos muchos, sino experiencias deportivas ligadas al turismo”, ha señalado.

Generar marca y oportunidades desde la unión

Sancha puso el acento en la importancia de conectar el tejido público y privado presente en la jornada, destacando que aproximadamente la mitad de los participantes proceden de ayuntamientos y la otra mitad del ámbito empresarial: “Vamos a intentar engranar todo lo que tenemos en la provincia para ser capaces de generar un producto. Un producto que sea marca Albacete, marca provincia, y que sea capaz de atraer cada vez más turistas ligados al deporte”, ha avanzado. En esta línea, ha insistido en la necesidad de transformar los eventos existentes en oportunidades sostenidas en el tiempo, resaltando que “tenemos grandes instalaciones, grandes municipios y grandes eventos deportivos, pero muchas veces son puntuales. Tenemos que ser capaces de generar sinergias entre todos para convertirlos en oportunidades reales”.

También contextualizó el papel del turismo deportivo dentro del conjunto de la economía, señalando su creciente relevancia a nivel nacional e internacional: “El turismo es uno de los motores de nuestra economía y el turismo deportivo está jugando un papel fundamental en el desarrollo de nuestros territorios”.

Un contexto desde el que apuntó a la necesidad de seguir situando a la provincia aprovechando su potencial y los grandes eventos previstos: “Nos tenemos que posicionar. Este año vamos a acoger eventos de carácter nacional e internacional (como la etapa de La Vuelta que, el 1 de septiembre, recorrerá nuestra sierra desde Alcaraz a Elche de la Sierra), que tenemos que aprovechar para darnos a conocer y mostrar dónde estamos y lo que somos capaces de hacer”.