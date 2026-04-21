La campaña “Sin factura, no hay derechos” recuerda la indefensión ante al intrusismo profesional y la economía sumergida

La Plataforma por la Legalidad de FEDA continúa en 2026 su labor de sensibilización frente a la economía sumergida y el intrusismo profesional con el lanzamiento de la campaña “Sin factura, sin derechos”.

Durante el segundo trimestre del año, la campaña ya es visible en prensa y distintos soportes de publicidad exterior en la ciudad, como mupis y autobuses urbanos, con mensajes dirigidos a fomentar un consumo responsable entre la ciudadanía.

Bajo el lema “Sin factura, sin derechos”, la iniciativa insiste en la importancia de verificar, antes de contratar un servicio o adquirir un producto, que se trata de un profesional acreditado o una empresa legalmente establecida. Solicitar factura no solo garantiza la legalidad de la operación, sino que es un elemento clave para proteger los derechos del consumidor ante cualquier incidencia o reclamación posterior.

[[H3:La factura: garantía para el consumidor]]

Desde la Plataforma por la Legalidad de FEDA, se recuerda que la factura es el principal respaldo legal en caso de conflicto. Sin este documento, el consumidor carece de una prueba fundamental para ejercer derechos como reclamaciones, garantías o devoluciones.

Según datos de organismos como la Agencia Tributaria y la Comisión Europea, la economía sumergida representa en España entre el 17% y el 20% del PIB, lo que supone miles de millones de euros fuera del control fiscal. Además, distintos estudios indican que una parte significativa de las reclamaciones de consumo no prosperan precisamente por la ausencia de factura o justificante de pago.

En este sentido, la campaña busca concienciar de que aceptar trabajos o servicios sin factura puede resultar aparentemente más económico a corto plazo, pero implica riesgos importantes a medio y largo plazo, tanto económicos como legales.

Desde la Plataforma por la Legalidad se subraya que la ciudadanía tiene un papel fundamental en esta lucha. Apostar por servicios y productos dentro de la legalidad contribuye directamente a la estabilidad económica, la creación de empleo de calidad y el sostenimiento del Estado del bienestar.

Por ello, campañas como “Sin factura, sin derechos” buscan generar un cambio de conciencia social que permita avanzar hacia un modelo económico más justo, seguro y sostenible, y recuerdan que estas prácticas llevan consigo riesgos para los consumidores al no garantizar la calidad, la seguridad ni el cumplimiento de la normativa vigente. También suponen una merma en los ingresos públicos, afectando a servicios esenciales como la sanidad, la educación o las infraestructuras.

Medidas y líneas de actuación

Para hacer frente a esta problemática, la Plataforma por la Legalidad insiste en la necesidad de reforzar: la inspección laboral y fiscal; la sensibilización social; la formación en valores de consumo responsable, y la colaboración público-privada.

En este último ámbito, destaca el papel clave de la Plataforma por la Legalidad de FEDA, integrada por 25 asociaciones sectoriales, que desde su creación en 2011 trabaja de forma coordinada para combatir estas prácticas.

La labor de sensibilización también se extiende al ámbito educativo. En los últimos cuatro años, más de 700 alumnos han participado en charlas organizadas por FEDA para concienciar sobre emprendimiento, legalidad y los efectos de la economía sumergida.

Solo en lo que va de 2026, ya se han desarrollado tres sesiones en centros formativos de la provincia, IES Octavio Cuartero, de Villarrobledo; IES Universidad Laboral; IES Parque Lineal, con la participación de más de 100 estudiantes.

Las charlas de concienciación en centros educativos giran en torno a cuatro ejes fundamentales: el emprendimiento; la economía sumergida y el intrusismo profesional; la visión empresarial del sector del ciclo formativo y la concienciación sobre la importancia de consumir en el comercio local.