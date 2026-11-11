La bolera del Centro Joven ‘El Silo’ comenzará a funcionar el 19 de noviembre

La bolera del Centro Joven y Deportivo ‘El Silo’ comenzará a funcionar el jueves, 19 de noviembre, coincidiendo con la apertura de las instalaciones a pleno rendimiento. Con carácter previo, según ha especificado la empresa responsable, el miércoles, 18 de noviembre, se va a realizar una jornada de puertas abiertas, de 18:00 a 21:00 horas, con acceso gratuito para todas las personas interesadas en conocer las instalaciones y probar los distintos servicios disponibles, entre ellos la bolera, la zona gamer y las experiencias de realidad virtual.

La oferta del centro incluye, según han explicado desde la empresa, una pista polideportiva, zona de videojuegos, sala de reuniones, espacios recreativos y bolera, además de servicios de cafetería, tapería, pizzería y hamburguesería. También se organizarán cumpleaños, torneos, competiciones, talleres, fiestas temáticas y actividades vinculadas a diferentes fechas del calendario.

La empresa Animarte ha establecido una tarifa general de 6 euros por partida de bolos y de 5 euros por el uso de las gafas de realidad virtual. En el caso de los cumpleaños infantiles, el precio será de 13 euros por participante e incluirá una hora de bolera, acceso a las distintas zonas de juego y merienda.

El horario de funcionamiento previsto será de miércoles a domingo. Los miércoles y jueves abrirá de 16:30 a 22:00 horas; los viernes, de 16:30 a 1:00 horas; los sábados, de 11:00 a 1:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 23:00 horas. Aunque según han asegurado, estos horarios “variarán y se adaptarán en función de las demandas de los jóvenes usuarios”.

Por otra parte, y según ha informado el concejal de Juventud, el Ayuntamiento pondrá en marcha el Carné Joven El Silo, dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años, con un precio de 20 euros por semestre. Este carné permitirá acceder a descuentos en los servicios y actividades del centro. Entre las condiciones comunicadas figura una tarifa de 5 euros por partida de bolos, el acceso gratuito a la sala gamer y descuentos en las experiencias de realidad virtual, talleres y eventos, con una reducción mínima del 15 por ciento respecto a las tarifas generales.

La solicitud del carné podrá realizarse a través de la página web municipal, mediante un formulario que requerirá la autorización del padre, madre o tutor legal. El pago podrá efectuarse por Bizum o tarjeta, y la recogida se realizará en las oficinas del centro.

La gestión de las actividades se desarrollará de forma coordinada entre Animarte y el Ayuntamiento. La programación incluirá propuestas organizadas por la empresa y otras promovidas desde el área municipal de Juventud, algunas gratuitas y otras sujetas a tarifas.