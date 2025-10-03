La biblioteca de Alatoz reabre sus puertas tras el incendio

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su apuesta por las bibliotecas públicas de la región con ayudas de 1,1 millones de euros que han ido dirigidas a la contratación de personas, actividades o equipamiento.

Así lo ha puesto de manifiesto la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, durante su participación en la inauguración de la biblioteca de Alatoz en la provincia de Albacete.

Carmen Teresa Olmedo ha indicado que estas ayudas llegan a 266 bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha, de las cuales muchas de ellas pertenecen al medio rural y donde ha puesto en valor el caso concreto de Alatoz con la labor que la bibliotecaria con la creación de cuatro clubes de lectura que convoca a 40 personas alrededor de los libros y la lectura.

“Hablamos de 600.000 euros para la contratación de personal, 250.000 euros para adquisiciones bibliográficas, 125.000 euros para actividades culturales y 125.000 euros para equipamiento de las mismas”, ha dicho la viceconsejera de Cultura y Deportes, quien ha recordado que la resolución se ha publicado esta misma semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

En concreto, en la provincia de Albacete han sido 56 los municipios que se han beneficiado de ellas; 39 en Ciudad Real, 68 la provincia de Cuenca, 29 en Guadalajara y 74 en la provincia de Toledo.

La biblioteca de Alatoz vuelve a abrir sus puertas tras el incendio que se produjo en el año 2023 por un cortocircuito en la instalación eléctrica de la misma.

Este centro está integrado dentro de la Red Pública de Bibliotecas de Castilla-La Mancha con casi 300 socios y más de 2.000 visitas además de una importante agenda cultural de actividades que se realizan en ella. Desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page se han destinado alrededor de 30.000 euros en ayudas a esta biblioteca.