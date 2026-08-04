El Ayuntamiento destina 133.000 euros a reponer el cableado sustraído en instalaciones de alumbrado público

El concejal de Actuación Rápida, Carlos Calero, ha informado de la aprobación, del informe relativo al contrato de reposición de cableado sustraído en instalaciones de alumbrado público exterior para dar una respuesta ágil y eficaz a los robos que afectan de forma continuada al término municipal.

Ha explicado que el objetivo del contrato es acometer los trabajos necesarios para hacer posible la reposición del cableado sustraído, comprendiendo tanto el suministro de los conductores eléctricos como su tendido y conexionado en las distintas instalaciones de alumbrado público exterior del municipio.

El concejal ha señalado que las labores se ejecutarán conforme vayan surgiendo las necesidades detectadas por los servicios municipales en el trabajo diario y en el mantenimiento periódico de las instalaciones, de manera que el contrato permita intervenir de forma continuada allí donde se produzcan nuevos robos o incidencias relacionadas con el cableado.

El contrato contará con un presupuesto base de licitación de 133.000 euros y tendrá una duración de un año, contado desde la fecha de su firma, sin posibilidad de prórroga. El adjudicatario estará obligado a ejecutar los trabajos requeridos por el Ayuntamiento en un plazo máximo de siete días naturales desde cada solicitud, o en el plazo inferior que hubiera ofertado, mientras que las actuaciones calificadas como urgentes por el responsable del contrato deberán atenderse de forma inmediata.

El cálculo del presupuesto se ha realizado tomando como referencia tanto bases de precios de la construcción adaptadas al mercado actual como actuaciones similares recientes, estimándose una distribución aproximada del coste del contrato del 40 por ciento en mano de obra, 45 por ciento en materiales, 12 por ciento en maquinaria y 3 por ciento en costes indirectos, porcentajes habituales para este tipo de intervenciones.

Las empresas licitadoras serán valoradas atendiendo principalmente al menor importe económico ofertado para las distintas unidades de obra y a la reducción del plazo máximo de ejecución, pudiendo obtener mayor puntuación aquellas propuestas que permitan realizar las actuaciones con mayor rapidez.

Además, el adjudicatario deberá acreditar expresamente la disponibilidad de medios humanos, materiales, maquinaria y demás recursos auxiliares suficientes para atender las necesidades municipales dentro de los plazos establecidos.

El Ayuntamiento viene desarrollando campañas de sensibilización contra los actos vandálicos y que en los últimos ejercicios ha destinado más de 750.000 euros a reparar mobiliario urbano y a solucionar los daños y robos registrados en el cableado del alumbrado público.

Calero ha puesto en valor el trabajo que realiza la Policía Local, en coordinación permanente con Policía Nacional y Guardia Civil, para detener a los autores de estos robos y prevenir nuevas sustracciones mediante vigilancias periódicas en toda la ciudad y en el polígono industrial de Campollano durante todos los turnos de servicio.