Ayuntamiento, AECC y RES acuerdan instalar de formar permanente sombreado en juegos infantiles

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha mantenido una reunión con la Asociación Española contra el Cáncer en Albacete, con su presidenta María Victoria Ferández al frente, con el responsable de RES en España, Íñigo Echevarría, y con la responsable de comunicación de la empresa, Jara Pérez, para avanzar en las acciones de protección de la salud de la ciudadanía contempladas en el convenio de colaboración firmado en 2024.

Fruto de este encuentro, las tres entidades han acordado dar continuidad al proyecto mediante la instalación permanente de estructuras de sombreado en diferentes zonas de juegos infantiles de la ciudad para prevenir, concienciar y sensibilizar ante el cáncer de piel.

De este modo, la iniciativa evoluciona desde una actuación temporal y estacional a una solución estable que permitirá ofrecer protección frente a la exposición solar en espacios especialmente frecuentados por niños y familias.

Para ello, RES cederá de forma permanente al Ayuntamiento la estructura utilizada en las campañas de sombreado desarrolladas en la calle Ancha, mientras que el Consistorio se encargará de sufragar la adaptación e instalación de la estructura en distintos parques de la ciudad.

Cabe señalar que las distintas ubicaciones se decidirán junto a la FAVA, según las peticiones vecinales efectuadas, teniendo en cuenta cuestiones técnicas de necesidad del sombreado, seguridad y permanencia.

El alcalde, Manuel Serrano, ha señalado que esta actuación permitirá ampliar el alcance del proyecto y generar un beneficio duradero para la ciudadanía, contribuyendo a crear entornos más confortables, saludables y seguros durante todo el año.

Una medida que, tal y como ha explicado Manuel Serrano, responde al compromiso compartido del Ayuntamiento, la Asociación Española Contra el Cáncer y RES con la sensibilización y prevención de los riesgos asociados a la exposición solar, especialmente entre la población infantil al ser uno de los colectivos más sensibles a sus efectos.

Iñigo Echevarría, responsable de RES en España, ha destacado que “la iniciativa da un paso más en su compromiso con la prevención y la protección de la salud, transformando una actuación temporal en una solución permanente al servicio de las familias albaceteñas”.

Por su parte, María Victoria Fernández, como presidenta de la AECC en Albacete, reconoce el valor de esta actuación, “que consolida un compromiso real con la prevención y la protección de la salud. La transformación de una medida temporal en una solución permanente supone un beneficio tangible para las familias albaceteñas y un ejemplo de responsabilidad social”.

Sobre RES

RES es la mayor empresa independiente de energías renovables del mundo, con presencia en 24 países y actividad en eólica, solar, almacenamiento energético, hidrógeno verde, transmisión y distribución.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. El cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino que impacta en su familia, su entorno y en toda la sociedad. Afrontarlo exige una respuesta colectiva basada en el compromiso, la acción sostenida y la investigación centrada en las personas. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas.