La Autoridad Portuaria de Valencia podría ser inversor del proyecto de puerto seco de Albacete

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) Valenciaport estudiará convertirse en inversor del proyecto de puerto seco de Albacete, Eco-Port, según han manifestado los responsables de este organismo público encargado de la gestión del Puerto de Valencia -entre otros- durante la visita que representantes institucionales y empresariales de Albacete y de Castilla-La Mancha han cursado a la infraestructura portuaria levantina.

Encabezada por el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, la delegación albacetense y castellano-manchega ha estado conformada por Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete; Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete; Vicente Casañ, vicealcalde de Albacete; Julen Sánchez, delegado de la Consejería de Fomento en Albacete; Carlos La Orden, vicepresidente de FEDA; Santos Prieto, presidente de la Asociación de Empresarios de Campollano (Adeca) y de la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha (Zincaman); Pedro Jesús Sáez, presidente de la Asociación de Empresarios de Romica (Adepro); Antonio Martínez, CEO del Grupo Candelo; Pilar Gómez, directora de Proyectos del Grupo Candelo; Ibai Erdozain, de la consultora Indra, y Javier García, director comercial de Boluda. Además, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el director general de Transportes y Movilidad de la Junta de Comunidades, Rubén Sobrino, han tomado parte por videoconferencia en la reunión celebrada.

La delegación anfitriona ha estado integrada por Aurelio Martínez, presidente de la APV-que ha intervenido por videoconferencia-, y otros responsables de este organismo público, como el director general, Francesc Sánchez; el subdirector adjunto a Presidencia; Manuel Guerra; el subdirector adjunto a Dirección General, Néstor Martínez; Juan Manuel Díez, jefe de Planificación Estratégica e Innovación, junto con Fátima Zayed, directora de VPI Logística, y Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana.

Emilio Sáez: “Es una gran satisfacción salir de este encuentro sabiendo que Puerto de Valencia está interesado en acompañarnos en este viaje”

A la conclusión de las reuniones y tras visitar el Puerto de Valencia, el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha destacado que el proyecto Eco-Port “es una iniciativa que emana de la necesidad y del deseo de una comunidad autónoma, como es Castilla-La Mancha, de una provincia, como es Albacete, y de una ciudad, la nuestra, que pretenden acercar el Puerto de Valencia a nuestro proyecto, y nuestro proyecto al Puerto de Valencia”, agradeciendo la “hospitalidad, implicación y recibimiento” del presidente de Valenciaport y de todo su equipo durante la presentación del proyecto albaceteño.

“Estamos trabajando en nuestro puerto seco e implicamos a todas las entidades públicas y privadas que se puedan interesar por este Eco-Port, una plataforma logística intermodal para aprovechar las bondades que tiene Albacete, como sus servicios ferroviarios, la red de autovías o el aeropuerto, además de una superficie de millones de metros cuadrados a futuro para que gracias al transporte intermodal, que es por dónde va el futuro, Albacete sea una ventana al Puerto de Valencia, que tendría en Albacete un satélite para su estrategia”.

Sáez Cruz ha recordado que “ya hay una relación comercial entre Albacete y el Puerto de Valencia, que en cifras equivale a unos 20.000 contenedores anuales en importaciones y exportaciones, por lo que existen unas sinergias evidentes que, con las inversiones previstas en sectores como el aeronáutico o el logístico o con la apuesta de nuestros grandes parques empresariales por la economía circular, pueden y debe ir a más entre ambas partes de forma duradera en el tiempo”.

“Es una gran satisfacción salir de este encuentro sabiendo que Puerto de Valencia está interesado en acompañarnos en este viaje, que va a ser un viaje de éxito”, ha declarado el alcalde, agradeciendo de esta forma las intenciones manifestadas por los representantes de la APV de cara a invertir en el Eco-Port albacetense.

Santiago Cabañero: “Nuestra situación estratégica es una oportunidad que tenemos que convertir en presente y en futuro”

En este punto, el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero, ha señalado que “estamos hablando de un proyecto muy importante para la provincia, y de lo que se trata es de convertir en oportunidades las potencialidades que Albacete puede aportar en esta alianza comercial que puede haber entre el Puerto de Valencia y nuestro proyecto de puerto seco”.

“Si preguntas en Albacete cuál es el puerto natural para los albacetenses, todo el mundo diría que el Puerto de Valencia y, seguramente, si en Valencia preguntamos cuál es la salida natural que les une con el centro y el oeste de España también se pensaría en que hay que pasar por Albacete”, ha dicho Cabañero, para quien “nuestra situación estratégica es una oportunidad que tenemos que convertir en presente y en futuro, Albacete está creciendo, importa y exporta cada vez más y lo hace por su salida natural al mar, que es por Valencia”.

El presidente de la Corporación Provincial también se ha referido a la “receptividad” de la Autoridad Portuaria de Valencia dada al Eco-Port albacetense, “y lo que hacemos humildemente es ofrecer esa cercanía que tenemos, esa posición geográfica que puede hacer más competitivo al Puerto de Valencia, y teniendo en cuenta las cifras que maneja el Puerto de Valencia, más que cuantitativamente, es cualitativamente con lo que podemos aportar más desde Albacete”.

Para Cabañero, “sería ilógico no escoger el Puerto de Valencia para nuestro proyecto, es nuestra salida natural al mar, no hemos pensado en otra, estratégicamente es la que más nos interesa, aunque no nos cerramos puertas puesto que el comercio es global”.

Pedro Antonio Ruiz Santos: “El Puerto de Valencia sabe que tiene en Castilla-La Mancha un aliado para hacer más grande su proyecto”

En términos similares se ha expresado el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que, en nombre tanto del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como del consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha expresado su “satisfacción” por una noticia “que hace importante este día para la provincia y para Castilla-La Mancha, puesto que Eco-Port es un puerto seco para la provincia, pero también para la región”.

“Gracias a Autoridad Portuaria de Valencia por su amabilidad e interés, y desde luego, el Puerto de Valencia sabe que tiene en Castilla-La Mancha un aliado para hacer más grande su proyecto”, ha indicado Ruiz Santos, recordando que la llegada del HUB Logístico de Airbus Helicopters, con centenares de puestos de trabajo, o de empresas como Repetco que tiene la patente para el PET de tres capas para toda Europa, “necesitarán contenedores, infraestructuras ferroviarias que les acerquen a los puertos, y el mejor aliado es el Puerto de Valencia, y por eso el presidente de Castilla-La Mancha tenía muy claro que, de la mano del Ayuntamiento, de la Diputación, teníamos que estar aquí presentes, aprovechando sinergias, lo que hará que hagamos más grande nuestro puerto seco junto al Puerto de Valencia”.

El delegado de la Junta de Comunidades ha apuntado que las empresas se mueven por parámetros “muy claros, como la competitividad, y los costes son muy importantes, y la logística representa un factor clave en el éxito de un proyecto, como las empresas a las que me he referido y otros muchas, como la propia empresa tractora de nuestro puerto seco, Grupo Candelo, que exporta miles y miles de toneladas de forraje, que necesita reducir costes porque tiene que ser competitiva, y en ese sentido, nosotros, a través del transporte ferroviario y los puertos, podemos hacerles más fuertes, es decir, que podemos hacer que todo el flujo comercial se pueda optimizar económicamente mucho mejor con estas alianzas”.

Antonio Martínez: “Valencia y Albacete son dos provincias unidas, gran parte del comercio de Albacete de exportación e importación entra por Valencia”

En esta línea, el CEO del Grupo Candelo, Antonio Martínez, ha señalado que este Eco-Port planteado es una terminal ferroportuaria aduanera en zona interior, próxima a Levante, y junto a la ciudad de Albacete, “a la mayor ciudad de Castilla-La Mancha, un núcleo de población de 200.000 habitantes, con la que se busca facilitar la conexión y la eficiencia con todo lo que tiene que ver con la importación y exportación ligadas a los puertos”.

El CEO del Grupo Candelo ha destacado que se pretende “hacer de Albacete una ciudad portuaria, utilizando para ello un puerto seco, ligado a un puerto con mar, en este caso, con Valencia, que por lógica y estrategia es nuestro puerto, Valencia y Albacete son dos provincias unidas, gran parte del comercio de Albacete de exportación e importación entra por Valencia, que además es uno de los puertos punteros de España”.

Una de las claves del proyecto de puerto seco albacetense es que está basado en un modelo de transporte intermodal que apuesta por el ferrocarril, “por ser sostenible, eficiente y rentable”, poniendo como ejemplo a este respecto que un tren de 750 metros puede transportar 45 contenedores, “o lo que es lo mismo, la carga de 40 camiones”. “Alrededor del puerto seco va a haber más dinamismo en un sitio, como es Albacete, una de las provincias más dinámicas de la región en cuanto a actividad industria, y todo ello fruto de la colaboración público-privada, una forma nueva de hacer las cosas”.

Carlos Laorden: “Queremos mostrar una imagen de interés y de unidad junto con las instituciones para conseguir lo que hace ya mucho tiempo venimos persiguiendo”

El representante de colectivo empresarial albacetense, el vicepresidente de FEDA, Carlos Laorden, ha explicado que “estamos aquí porque queremos mostrar una imagen de fuerza, de interés y de unidad junto con las instituciones para conseguir lo que hace ya mucho tiempo venimos persiguiendo, como es el puerto seco en Albacete”, agregando que “estas sinergias entre Albacete y Valencia son muy importante, nuestro puerto seco puede ser el complemento para desahogar las mercancías desde Valencia hacia el sur, hacia el norte, además, en Albacete disponemos de muchos metros, y la posibilidad de crecer es inmensa, una fortaleza importante del proyecto”.

Francesc Sánchez: “Dentro de nuestras estrategias de invertir en puertos secos en zonas de interior hemos manifestado nuestro interés por estudiar este proyecto”

El director general de la APV, Francesc Sánchez, tras conocer el proyecto albacetense, ha señalado que los puertos “somos instrumentos al servicio de las empresas exportadoras e importadoras y, en este sentido, el proyecto que nos han explicado es muy importante porque tiene por una parte, masa crítica, es decir, que hoy en día ya existe mucho tráfico potencial, pero además que los proyectos que se plantean de cara al futuro vemos que incrementarán esos tráficos, y por tanto, desde el puerto, como instrumento al servicio de estas empresas lo que queremos es facilitar que puedan importar y exportar en las mejores condiciones”.

De la misma manera, ha indicado que “Albacete para Valencia, para Levante, es una zona estratégica privilegiada, si nos remontamos a los romanos, en las antiguas vías romanas, que fueron desarrolladas por grandes ingenieros, la conexión de Valencia con el centro de la península se hacía precisamente pasando por Albacete, y no era por casualidad sino por la localización que tiene”.

Por último, ha aseverado que Eco-Port “es un proyecto interesantísimo, un proyecto estratégico” por lo que “dentro de las estrategias del Puerto de Valencia de invertir en puertos secos en zonas estratégicas de interior hemos manifestado nuestro interés por estudiar este proyecto para invertir”.