Asprona regresa a Los Jardinillos con el III Muévete Festival

ASPRONA celebrará el próximo sábado, 3 de octubre, la tercera edición del Muévete Festival, una cita que volverá a convertir la Caseta de los Jardinillos de Albacete en un espacio de encuentro, música, ocio e inclusión.

Desde las 12 de la mañana hasta las 00:00 de la noche, el festival ofrecerá una programación dirigida a todos los públicos, con música en directo, espectáculos, danza, magia, DJs, actividades infantiles, comida, bebida y diferentes propuestas de ocio.

El cartel musical estará protagonizado por Vuelo Fidji, Los Galván, The Rollovers y Fifty’s, cuatro formaciones con estilos y trayectorias diferentes que ofrecerán actuaciones a lo largo de la jornada.

La programación se completará con el espectáculo de magia ‘Parábolas Mágicas’, de El Mago Juanma, una propuesta familiar y participativa especialmente pensada para que los más pequeños disfruten y se conviertan también en protagonistas. Además, Cicliks Danza Jazz de Aula Albadanza, con una coreografía de Elena Ballesteros, presentará una pieza que explora el paso del tiempo y los ciclos vitales desde la experiencia de la mujer.

La música continuará durante toda la jornada con las sesiones de los DJs Chus S.O.S., Modesto Colorado y Jelly Juice.

El Muévete Festival mantiene en esta tercera edición su apuesta por ofrecer una jornada de ocio para todas las edades ya que los niños tendrán su propio espacio con puestos infantiles de feria y diferentes juegos, entre ellos bolos y baloncesto.

Además, los menores de hasta 12 años tendrán entrada gratuita, facilitando que las familias puedan disfrutar juntas de la programación.