Asprona celebrará su corrida taurina solidaria en septiembre

La tradicional Corrida de Toros a beneficio de ASPRONA cambiará este año su fecha habitual y se celebrará en el mes de septiembre.

Este evento solidario, que históricamente se ha celebrado en junio, se aplaza en esta ocasión con el objetivo de seguir mejorando la calidad del festejo y configurar un cartel de mayor nivel y atractivo para los aficionados.

Desde la asociación destacan que se trata de una decisión meditada por la junta directiva de ASPRONA y el asesor y empresario de la Plaza de Toros, Manuel Amador. Todo orientada a reforzar una cita que forma parte de la historia social y taurina de Albacete y que cada año cuenta con el apoyo de miles de personas.

La Corrida de ASPRONA, que este año celebra su 54 edición, es uno de los eventos solidarios más importantes para la entidad y supone una fuente fundamental de apoyo económico para continuar desarrollando programas, servicios y proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

Además de su impacto económico, la corrida representa un ejemplo de compromiso colectivo y solidaridad de toda la sociedad albaceteña, que edición tras edición responde a una cita ya plenamente consolidada en el calendario de la ciudad.