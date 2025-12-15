Asaja aconseja llenar la cesta navideña de productos manchegos

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Albacete recomienda que, cuando quedan pocas semanas para llegar a unas fechas tan señaladas como es la Navidad, los consumidores albaceteños y castellano-manchegos apoyen al sector agroganadero de la provincia y de la región, consumiendo productos de nuestra tierra poseedores de unas condiciones de gran calidad y seguridad alimenticia contrastada.

Así desde la organización agraria se aconseja a los consumidores que consulten el etiquetado del producto para conocer su origen y procedencia. De esta manera ASAJA Albacete invita a todos los ciudadanos a consumir productos albaceteños y castellano-manchegos como son el cordero manchego, el queso manchego, el azafrán de La Mancha, la gran variedad de vinos, los espumosos, el aceite de oliva, los dulces típicos de la época, el ajo, la cebolla, la miel, los embutidos, etc.

Y es que hay que recordar que estos productos de gran calidad son ideales para consumir en estas fechas tan señaladas en compañía de la familia e incluso pueden suponer un excelente regalo.

Asaja Albacete hace un llamamiento a consumir estos productos como medida de apoyo al sector agrícola y ganadero de Albacete, fundamental para mantener la población en numerosos núcleos de la provincia, generando empleo y riqueza en estas zonas.