El albaceteño Adrián del Rey conquista el bronce en el Campeonato de España de Ajedrez Rápido Sub-10

El albacetense Adrián del Rey Prieto, del Club Ajedrez Excalibur y representante de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, logró la medalla de bronce en el Campeonato de España de Ajedrez Rápido Sub-10, disputado recientemente en Torre Pacheco (Murcia).

Un resultado que le devuelve al podio nacional un año después de proclamarse subcampeón de España Sub-8 y que adquiere un valor especial al tratarse de su estreno en la categoría Sub-10, donde compitió frente a jugadores de mayor edad y experiencia.

El campeonato, disputado a nueve rondas bajo sistema suizo, reunió a algunos de los mejores jugadores españoles nacidos en 2016 y 2017. Adrián comenzó con un sólido 3 de 3, lo que le permitió situarse desde el inicio en las primeras mesas y entrar de lleno en la lucha por las medallas.

En la cuarta ronda llegó su único tropiezo, al caer frente al que acabaría siendo subcampeón de España. Después firmó unas tablas y, lejos de resentirse, protagonizó un gran final de campeonato enlazando cuatro victorias consecutivas que le permitieron asegurar un puesto en el podio.

Ese excelente cierre le llevó a terminar con 7,5 puntos, empatado con el subcampeón, siendo únicamente los sistemas de desempate los que otorgaron la medalla de plata a su rival y la de bronce al jugador albacetense. El título fue para Marc Barceló Melnyk, que completó un torneo perfecto con nueve victorias en nueve partidas.

Además del podio nacional y de ser el simbólico campeón Sub-9 del torneo, Adrián cerró el campeonato con una importante recompensa en términos de rendimiento, al sumar alrededor de 150 puntos de ELO, reflejo del gran nivel mostrado durante todo el torneo.

Este tercer puesto confirma la progresión del joven ajedrecista albacetense, que en su primer año en la categoría Sub-10 vuelve a situarse entre los mejores jugadores de ajedrez rápido de España.