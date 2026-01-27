Albacete y Valladolid, se unen para potenciar el turismo

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el vicepresidente de la Diputación albaceteña, Fran Valera, y su homónimo vallisoletano, Víctor Alonso Monge, han suscrito un protocolo de colaboración en el stand de Castilla y León en Fitur 2026 para crear sinergias que potencien el turismo en ambos territorios a través, principalmente, de la gastronomía.

Un acuerdo que es fruto del trabajo previo y del diálogo institucional mantenido en los últimos meses, especialmente tras el encuentro celebrado en Valladolid en el marco de Spain Is Tapas, donde ya se evidenció la voluntad compartida de colaborar.

Concretamente, este Protocolo establece el trabajo conjunto para fomentar el intercambio de conocimiento entre la ciudadanía de Albacete y Valladolid mediante la promoción de eventos turísticos que se celebren en ambas ciudades, prestando especial atención a la gastronomía como elemento clave y recurso turístico estratégico a desarrollar de forma conjunta a través de acciones concretas que se materializarán en futuros convenios específicos entre las entidades firmantes.

Asimismo, el protocolo contempla la participación en proyectos conjuntos de ámbito local, provincial, regional, nacional o internacional que se desarrollarán a través de convenios específicos, así como la creación de canales de contacto entre empresas de ambos territorios, estando prevista la organización de foros y jornadas de promoción inversa que faciliten la colaboración entre profesionales del sector turístico y gastronómico.

Con el objetivo de crear un espacio donde poder intercambiar información sobre iniciativas de interés y garantizar el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con el posicionamiento como destino turístico, se creará un grupo de trabajo integrado por responsables de los ayuntamientos y diputaciones provinciales de Albacete y Valladolid.